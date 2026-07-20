Федоров повертається з надповноваженнями: Зеленський готує неочікуване рішення для ексміністра

Колишньому міністру оборони України Михайлу Федорову можуть запропонувати неофіційний, але дуже впливовий статус «miltech czar» (буквально — «цар військових технологій»). Про таку ймовірність повідомив політолог Володимир Фесенко.

За його словами, йдеться про роль наддержавного топкоординатора. Очікується, що на цій посаді Федоров відповідатиме за:

розвиток військових інновацій;

масштабування виробництва безпілотників та роботизованих систем;

пряму комунікацію між українським оборонно-промисловим комплексом (ОПК) та міжнародними донорами.

Ця модель запозичена з політичної системи США, де «царями» називають урядових уповноважених високого рангу, які централізують управління критично важливими сферами. Як зазначає Фесенко, на впровадженні такого статусу для Федорова нібито наполягають західні союзники України — з метою зберегти його напрацювання в галузі цифрового та асиметричного ведення війни.

Натяки на компроміс та позиція Президента

Наразі залишається до кінця незрозумілим, чи дійсно Президент Володимир Зеленський розглядає таку ідею. Утім, у суботу, 18 липня, сам Михайло Федоров натякнув на можливість певних домовленостей із главою держави. У своєму зверненні він написав:

«Діалог є. Вірю, що все вдасться».

Політолог припускає, що для Зеленського та Федорова такий крок може стати проміжним компромісом, хоча колишніх партнерських відносин між ними вже не буде.

Ризики та сприйняття в Україні

Водночас життєздатність ідеї із призначенням «miltech czar» викликає серйозні сумніви в експертному середовищі. По-перше, напівофіційні статуси в українській системі державного управління зазвичай демонструють низьку ефективність і не забезпечують реального управлінського впливу.

По-друге, сам термін «цар» має специфічне сприйняття. У США це звична урядова практика, а для України цей контекст є чужим.

«"Цар" в США, не кажучи вже про Росію, це не те що в Україні. В Україні "царей" не люблять», — підкреслює Фесенко.

Через це нестандартний статус навряд чи принесе очікуваний ефект. За оцінкою політолога, таке рішення може задовольнити самого Федорова, але точно не задовольнить протестувальників. Частина з них буде відверто розчарована, адже багато хто вже бачить у Федорові лідера нової опозиції (хоча сам він, схоже, себе в цій ролі поки не позиціонує).

Ефект від створення посади «miltech czar» прогнозують як частковий, обмежений та неоднозначний, тож історія навколо майбутнього ексміністра оборони очевидно матиме продовження.