У Дніпропетровській області зловили ще одного російського агента

Ним виявився завербований ворогом мобілізований із Запоріжжя, який самовільно залишив військову частину і збирав для рф розвіддані про Сили оборони України, повідомляє СБУ.

Найбільше російських спецслужбістів цікавила інформація про пункти базування українських військ у прифронтових районах нашої держави.



Агентурні дані рашисти планували використати для підготовки нових та коригування повторних обстрілів східних та південних регіонів України.



Рашисти сподівались дізнатися персональні дані командирів підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на передовій.



Агент мав зібрати і передати російським спецслужбістам відомості про місця тимчасового перебування українських воїнів, їхні позивні та пункти базування підлеглого особового складу.



У разі отримання розвідувальних відомостей ворог планував їх задіяти для підготовки терактів і диверсій проти Сил оборони.



Для виконання агентурного завдання дезертир намагався «злити» рашистам інформацію про свою військову частину та суміжні підрозділи українських військ.



Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум, поетапно задокументували шпигунську активність агента і затримали його.



Російські спецслужбісти завербували мобілізованого через його матір, яка контактувала зі знайомими, що проживають на тимчасово окупованій частині території Запорізької області і працюють на рашистів.



Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами його співпраці з ворогом.



Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.