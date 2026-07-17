У ЦРУ вирахували пересічну тривалість життя російського окупанта на полі бою

Середня тривалість життя російського військового безпосередньо на полі бою становить лише 20–30 хвилин. Такий показник є наслідком високої ефективності українських ударних безпілотників.

Про це заявив директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф, повідомляє Bloomberg.

За його словами, дані американської розвідки збігаються з інформацією з відкритих джерел про перебіг бойових дій в Україні. Реткліфф наголосив, що ключову роль у знищенні російських військ відіграють модернізовані українські дрони, оснащені системами штучного інтелекту.

Очільник ЦРУ зазначив, що американська сторона оцінює втрати російської армії приблизно у 7 тисяч військових щотижня. Він також назвав безпілотники «високоефективними та дешевими машинами для ліквідації».

Раніше президент Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня Української Державности повідомив, що Україна вже виробляє близько 10 мільйонів дронів на рік. За його словами, у співпраці з міжнародними партнерами цей показник планують збільшити до 20 мільйонів безпілотників щороку.