Соціологи б'ють на сполох через зростання ненависти до українців у Польщі

У Польщі з початку 2026 року українці подали вже 180 заяв про злочини, вчинені проти них на ґрунті ненависти. Це більш ніж на 30% перевищує показники аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомляє Rzeczpospolita з посиланням на дані Національної поліції Польщі.

За офіційною статистикою, упродовж 2024 року громадяни України, які проживають у Польщі, подали 267 заяв про злочини на ґрунті ненависті. У 2025 році таких повідомлень було вже 275.

Водночас лише за перші шість місяців 2026 року правоохоронці отримали 180 заяв, що свідчить про помітне зростання кількости подібних випадків. Видання зазначає, що йдеться саме про зареєстровані звернення потерпілих, а не про підтверджені судом чи слідством злочини.

Президент Інституту громадських справ, соціолог Яцек Кухарчик вважає, що реальна кількість таких злочинів може бути ще більшою, адже не всі постраждалі звертаються до поліції через страх або недовіру.

На його думку, антиукраїнські настрої, які поширюються в політичному дискурсі та соціальних мережах, дедалі частіше переходять у реальні прояви агресії.

«У нас є ефект згоди. Більше не потрібно соромитися, а деякі навіть вважають напади на українців джерелом гордості. Не забуваймо, що накопичений гнів також посилюється "російськими тролями"», — зазначив Кухарчик.

Водночас дослідження, проведене Press Club Polska та Data House Res Futura, засвідчило стрімке зростання антиукраїнської риторики в польському сегменті інтернету. Наприкінці травня критичним щодо України був уже кожен п'ятий допис.

За висновками дослідників, понад половину — 52% — негативного контенту про Україну генерують або провокують публікації представників ультраправої партії «Конфедерація». Крім того, алгоритми соціальних мереж сприяють поширенню такого контенту, посилюючи його охоплення та популярність.