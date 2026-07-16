Тегеран пригрозив знищити всю інфраструктуру в регіоні, якщо США атакуватимуть його мости й електростанції

Якщо американські військові виконають погрозу президента Дональда Трампа і завдадуть ударів по мостах, електростанціях та інших інфраструктурних об’єктах Ірану, Тегеран знищить усю інфраструктуру в сусідніх країнах регіону. Про це заявив речник Генштабу ЗС Ірану Ібрагім Зольфагарі, передає агентство Fars.

«Якщо будуть виконані останні погрози президента США із приводу того, що наступні удари американські військові спрямують проти інфраструктури Ісламської республіки, то все, що завдяки стриманості Ірану досі залишалося цілим, тобто вся інфраструктура в регіоні, буде розбито ударами іранських збройних сил до такої міри, що від цього не лишиться жодного сліду, ніби його ніколи й не існувало», – сказав Зольфагарі.

Він звинуватив США «у продовженні незаконних дій із дестабілізації Західної Азії» та наголосив, що Іран ніколи не дозволить Сполученим Штатам, як іноземній, позарегіональній країні, втручатися в Ормузьку протоку, яку Тегеран вважає своєю «червоною лінією, яку не можна переступати».

«Нехай неосвічений ворог знає: для нас момент епічних дій – це не момент стриманості. Те, що зроблять збройні сили Ірану, не буде еквівалентним ударом, це буде удар більшої потужності. Удари будуть інтенсивнішими, масштабнішими та руйнівнішими, ніж будь-коли раніше. Лють нації, яка ніколи не здавалася ворогу, спалить агресора», - заявив військовий чиновник.

Вище військове командування Ірану опублікувало цю різку заяву в четвер, 16 липня, після того, як президент США пригрозив наступного тижня розширити американські удари по країні й атакувати інфраструктурні об’єкти, включаючи електростанції та мости.

Як повідомляв ForUA, Дональд Трамп вважає, що США досягли основних цілей операції проти Ірану, однак найближчими днями продовжать і навіть посилять удари, аби примусити його повернутися до перемовин.