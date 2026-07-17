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Суспiльство

В Україні 17 липня без опадів, вдень подекуди до +34°

В Україні 17 липня без опадів, вдень подекуди до +34°

У п'ятницю, 17 липня, в Україні очікується невелика хмарність, переважно без опадів. Про це повідомляє у Фейсбуці Український гідрометцентр.

"Без опадів, лише на півдні країни вдень мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с", - йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, температура вночі 16-21° (на північному сході країни 13-18°); вдень 23-28°, на заході та південному заході країни 26-31°, на Закарпатті до 34°.

У Києві та області 17 липня невелика хмарність. Опади не прогнозуються. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У столиці температура вночі 18-20°, вдень 25-27°; на Київщині вночі 16-21°, вдень 23-28°.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

прогноз погодиУкргідрометцентрпогода в Україні
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