Морські дрони «Мамай» відпрацювали по танкерах «тіньового флоту» рф

СБУ у взаємодії із ВМС уразила в Чорному морі танкери «Louise 1» та «Banda», що входять до складу «тіньового флоту» рф.

По суднах, які перебувають під санкціями України, відпрацювали морські дрони СБУ «Мамай», повідомляє СБУ.

«Louise 1» задіяний у транспортуванні російської сирої нафти в період дії нафтового ембарго країн G7 та ЄС. Судно вивозило продукцію з російських портів Балтійського та Чорного морів, вимикаючи систему автоматичної ідентифікації. Лише у 2026 році воно перевезло майже 3 млн тонн російської нафти марки Urals.



«Banda» транспортував російську сиру нафту з портів Усть-Луга, Керч, Новоросійськ, Находка.



Під час атаки морських дронів СБУ авіація ворога намагалась працювати по них: стріляла з кулеметів та скидала бомби, але безрезультатно.



Ураження суден «тіньового флоту» – це системне позбавлення кремля грошей на війну. Саме ці танкери, всупереч міжнародним санкціям, перевозять російську нафту й наповнюють бюджет держави-агресора мільярдами доларів. Тому кожен удар по «тіньовому флоту» – це прямий удар по здатності рф продовжувати агресію. А кожне таке судно, як елемент воєнної машини рф, є законною ціллю.



Нагадаємо, минулого тижня морський дрон СБУ Sea Baby відпрацював по підсанкційному танкеру «Blue» у виключній економічній зоні України в Чорному морі.

Фото: СБУ.