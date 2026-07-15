Невеликі штабні навчання «коаліції рішучих» пройдуть без Німеччини

Німеччина не братиме участі в перших військових навчаннях "коаліції рішучих", які мають відбутись у Польщі, повідомляє dpa.

Коаліція, до якої входять близько 35 країн, що підтримують Київ, на зустрічі в Парижі в понеділок домовилася про проведення перших навчань багатонаціональних сил з підтримки України.

Вони створюються для підтримки України в разі укладення перемир’я з Росією.

Штабні навчання насамперед передбачають відпрацювання командним складом процесів ухвалення рішень або переміщення військ, як правило, без виведення військової техніки чи солдатів на поле.

Фото: Heer.