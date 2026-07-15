﻿
Війна

Невеликі штабні навчання «коаліції рішучих» пройдуть без Німеччини

Невеликі штабні навчання «коаліції рішучих» пройдуть без Німеччини

Німеччина не братиме участі в перших військових навчаннях "коаліції рішучих", які мають відбутись у Польщі, повідомляє dpa.

Коаліція, до якої входять близько 35 країн, що підтримують Київ, на зустрічі в Парижі в понеділок домовилася про проведення перших навчань багатонаціональних сил з підтримки України.

Вони створюються для підтримки України в разі укладення перемир’я з Росією.

Штабні навчання насамперед передбачають відпрацювання командним складом процесів ухвалення рішень або переміщення військ, як правило, без виведення військової техніки чи солдатів на поле.

Фото: Heer.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

УкраїнаНімеччинанавчаннявійна
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Прем'єр Польщі повідомив, скільки ракет до Patriot Варшава передала Україні навесні
Полiтика 14.07.2026 22:34:42
Прем'єр Польщі повідомив, скільки ракет до Patriot Варшава передала Україні навесні
Читати
Сили оборони відтіснили ворога одразу на чотирьох ділянках фронту, – DeepState
Війна 14.07.2026 22:05:34
Сили оборони відтіснили ворога одразу на чотирьох ділянках фронту, – DeepState
Читати
Російські дрони атакували Суми: у житловому секторі виникла пожежа
Надзвичайні події 14.07.2026 21:36:37
Російські дрони атакували Суми: у житловому секторі виникла пожежа
Читати

Популярнi статтi