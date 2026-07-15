Окупанти скинули шість КАБів на Сумщину: троє загиблих і семеро поранених

Ворог завдав шість ударів керованими авіабомбами по території Сумської громади.

"Один із КАБів влучив поблизу медичних закладів – у районі з жвавим рухом людей і транспорту. Решта ударів, попередньо, по об’єктах інфраструктури", – повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Наразі підтверджено загибель трьох людей. Ще сімох поранено.

"В епіцентрі одного з ударів перебували цивільні люди й транспорт. Це черговий свідомий удар росіян по мирному населенню", – наголосив Григоров.

Фото: Суспільне.