﻿
Війна

Окупанти скинули шість КАБів на Сумщину: троє загиблих і семеро поранених

Окупанти скинули шість КАБів на Сумщину: троє загиблих і семеро поранених

Ворог завдав шість ударів керованими авіабомбами по території Сумської громади.

"Один із КАБів влучив поблизу медичних закладів – у районі з жвавим рухом людей і транспорту. Решта ударів, попередньо, по об’єктах інфраструктури", – повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Наразі підтверджено загибель трьох людей. Ще сімох поранено.

"В епіцентрі одного з ударів перебували цивільні люди й транспорт. Це черговий свідомий удар росіян по мирному населенню", – наголосив Григоров.

Фото: Суспільне.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаобстрілСумиокупанти
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

The Economist розкрив подробиці суперечок між Міноборони та Генштабом
Полiтика 14.07.2026 19:36:23
The Economist розкрив подробиці суперечок між Міноборони та Генштабом
Читати
Лучанова арештували у справі про викрадення й убивство братів Мосейчуків
Надзвичайні події 14.07.2026 19:09:12
Лучанова арештували у справі про викрадення й убивство братів Мосейчуків
Читати
Рада зробила перший крок до декриміналізації порнографії
Суспiльство 14.07.2026 18:30:33
Рада зробила перший крок до декриміналізації порнографії
Читати

Популярнi статтi