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Війна

СБУ затримала ще одного коригувальника російських обстрілів

СБУ затримала ще одного коригувальника російських обстрілів

Кіберфахівці та слідчі СБУ затримали ще одного агента фсб.

Зловмисник розвідував координати для нової серії ракетно-дронових атак рашистів по Київській та Черкаській областях, повідомляє СБУ.

Серед основних «цілей» ворога була енергетична інфраструктура, зокрема опорні електропідстанції, які живлять більшу частину обох регіонів. 

Також фігурант намагався виявити і передати фсб геолокації логістичних складів та бойових позицій української ППО. 

Співробітники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання на Київщині. 

Наведенням ворожого вогню займався завербований загарбниками місцевий працівник однієї з агрокомпаній регіону. У поле зору російської спецслужби він потрапив, коли шукав «легкі» заробітки у Телеграм-каналах. 

Фігурант під час поїздки до родичів на Черкащину виявляв потенційні «цілі» та позначав їх розташування на гугл-картах, щоб передати фсб. 

При обшуку в помешканні затриманого вилучено смартфон із доказами його листування у месенджері з куратором від фсб. 

Слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили агенту про підозру за  ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

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