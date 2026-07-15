СБУ затримала ще одного коригувальника російських обстрілів

Кіберфахівці та слідчі СБУ затримали ще одного агента фсб.

Зловмисник розвідував координати для нової серії ракетно-дронових атак рашистів по Київській та Черкаській областях, повідомляє СБУ.

Серед основних «цілей» ворога була енергетична інфраструктура, зокрема опорні електропідстанції, які живлять більшу частину обох регіонів.



Також фігурант намагався виявити і передати фсб геолокації логістичних складів та бойових позицій української ППО.



Співробітники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання на Київщині.



Наведенням ворожого вогню займався завербований загарбниками місцевий працівник однієї з агрокомпаній регіону. У поле зору російської спецслужби він потрапив, коли шукав «легкі» заробітки у Телеграм-каналах.



Фігурант під час поїздки до родичів на Черкащину виявляв потенційні «цілі» та позначав їх розташування на гугл-картах, щоб передати фсб.



При обшуку в помешканні затриманого вилучено смартфон із доказами його листування у месенджері з куратором від фсб.



Слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.