Історичний меморіал у центрі Києва врятували від наслідків вандалізму

У Києві громадські активісти, пам'яткоохоронці та представники місцевої влади провели толоку біля меморіальної локації, присвяченої Хрещенню Руси-України, що розташована неподалік Колони Магдебурзького права. Головною метою акції стало очищення історичного простору від багаторічного бруду та вандальних графіті, які роками спотворювали пам'ятне місце, інформує ForUA.

Ідеться про два великі горельєфи святого Івана Предтечі та рівноапостольного князя Володимира Великого, встановлені у 2013 році до 1025-річчя Хрещення Русі. Меморіал розташований у підземному переході між Колоною Магдебурзького права та набережною Дніпра, однак залишається маловідомим для більшости киян і туристів.

Після відкриття локація поступово опинилася без належного догляду. Упродовж багатьох років стіни навколо горельєфів вкривалися хаотичними написами, малюнками та тегами, які організатори акції називають не проявом творчости, а звичайним вандалізмом. Разом із графіті накопичувалися бруд і пил, через що меморіал втратив свій належний вигляд.

Ініціаторкою відновлення простору стала громадська активістка Аннабелла Моріна у партнерстві з ГО «ГР "Почайна"» та організацією «Україна Інкогніта». До толоки також долучилися працівники Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» та Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

Під час прибирання волонтери очистили горельєфи від багаторічного забруднення, зафарбували великі площі вандальних графіті на стінах та впорядкували прилеглу територію.

Голова Подільської районної державної адміністрації Володимир Наконечний наголосив, що збереження історичної пам'яті залежить від відповідального ставлення суспільства.

«Історична пам'ять не зберігається сама собою. Вона живе лише тоді, коли про неї дбають люди. Коли очищають від бруду не лише камінь, а й повертають суспільству місця, що нагадують про витоки української державності. Серце Києва б'ється на Подолі», — зазначив він.

За словами Наконечного, символічно, що толоку провели напередодні Дня Української Державности та 1038-ї річниці Хрещення Русі-України.

«Саме сьогодні, коли Московія продовжує намагатися привласнити історію Русі та постать князя Володимира, для нас надзвичайно важливо берегти власні історичні місця, власні символи та власну пам'ять. Українська державність починається з відповідальности кожного за свій простір, свою спадщину та свою історію», — сказав він.

Після завершення толоки постало питання про подальше утримання меморіалу та його офіційний статус. Директор ДІАЗ «Стародавній Київ» Роман Маленков повідомив, що вже розпочато роботу зі встановлення авторства горельєфів, обставин їхнього створення та визначення відповідальної за їхнє утримання установи.

Організатори акції звернулися і до представників графіті-спільноти із закликом не залишати нових написів на очищених стінах. Вони наголошують, що нанесення графіті на історичні пам'ятки є проявом вандалізму, а не формою самовираження, та закликають поважати працю десятків людей, які відновили меморіальний простір.