Трамп повторив погрози Ірану

Президент США Дональд Трамп посилив тиск на Іран, щоб той уклав угоду зі США.

"Вам краще укласти угоду", - сказав Трамп, додавши, що в іншому разі :"У вас нікого не залишиться".

Трамп зазначив, що США дуже обережно ставляться до цивільного населення, але наголосив: "Але я сказав: вам краще укласти угоду. Інакше у вас нічого не залишиться".

Трамп зазначив, що це послання Ірану було передано під час останнього спілкування між його представниками та Тегераном, повідомляє CNN.

На запитання, чи вважає він, що Іран укладе таку угоду, Трамп відповів: "Вони повинні. Я не знаю, чи зроблять вони це, чи ні".

Трамп попередив, що США завдадуть ударів по мостах та електростанціях в Ірані наступного тижня, якщо Тегеран не повернеться за стіл переговорів.

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