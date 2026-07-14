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Війна

В Україні у двадцяте продовжили воєнний стан та мобілізацію

В Україні у двадцяте продовжили воєнний стан та мобілізацію

Рада у двадцяте підтримала внесені президентом Володимиром Зеленським законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації з 2 серпня до 31 жовтня.

За проєкт закону "Про затвердження указу арезидента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні"", №15401 проголосували 313 депутатів, повідомляє "Українська правда".

За проєкт закону "Про затвердження указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", № 15402 проголосували 311 народних обранців.

Фото: скріншот.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

УкраїнавійнамобілізаціяВРУ
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