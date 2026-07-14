У Генштабі ЗСУ пояснили, навіщо створюють Командування далекобійного впливу

Підрозділи, які здійснюють удари по території держави-агресора засобами Deep Strike, об'єднують під одним командуванням задля більш ефективного використання сил і засобів дальнього вогневого ураження.

"Системна робота Збройних сил України з ураження противника на всю глибину його оперативної та стратегічної побудови постійно розширюється й удосконалюється. Саме тому ухвалено рішення вивести організацію цієї діяльності на якісно новий рівень. Якщо коротко, різнорідні підрозділи, які здійснюють удари по території держави-агресора засобами Deep Strike, об'єднуються під єдиним командуванням. Командування далекобійного (глобального) впливу здійснюватиме управління міжвідомчим угрупованням Сил оборони, яке діятиме за єдиним задумом і планом", - сказав речник Генштабу ЗСУ майор Дмитро Лиховій.

За словами Лиховія, це забезпечить більш ефективне використання сил і засобів дальнього вогневого ураження, підвищить якість планування та координації, а відтак — результативність ураження як окремих об'єктів, так і операцій у цілому, повідомляє "Українська правда".

Концентрація всіх спроможностей дальнього вогневого ураження в єдиній системі управління дозволить перейти від окремих високоточних ударів до реалізації єдиної довгострокової стратегії вогневого впливу, пояснює речник. За його словами, це забезпечить можливість послідовно й комплексно уражати найважливіші елементи військового та економічного потенціалу противника, досягаючи ефекту, який неможливо отримати за розрізненого застосування окремих сил і засобів.

Створення командування є відповіддю на стрімке розширення масштабів операцій Deep Strike.

До складу Командування далекобійного (глобального) впливу передбачено включити визначену кількість підрозділів ударних безпілотних систем дальньої дії, ракетних підрозділів, підрозділів морських безекіпажних систем, а також необхідні частини підтримки, забезпечення та обслуговування.



Йдеться не про створення нових військових частин, а про перепідпорядкування вже існуючих найбільш ефективних бойових підрозділів ракетних військ і безпілотних систем Збройних сил України. Їх також підсилюватимуть оперативно підпорядковані підрозділи ударних безпілотних систем інших складових Сил оборони.

Фото: yug.today.