Трамп пофіційно повідомив Конгрес про відновлення війни з Іраном

Президент США Дональд Трамп минулого тижня офіційно повідомив Конгрес про відновлення військових ударів по Ірану.

Трамп поінформував Сенат та Палату представників про відновлення ударів по Ірану відповідно до Закону про воєнні повноваження, який передбачає, що головнокомандувач повинен повідомити Конгрес протягом двох днів про проведення військових дій за кордоном, повідомляє The Hill.

Він у листі на двох сторінках повідомив законодавцям, що американські удари відновилися 7 липня.

"Наземні війська Сполучених Штатів не беруть участі в цих ударах. Ці удари обмежені, виміряні, сплановані та виконані таким чином, щоб мінімізувати втрати серед цивільного населення", – написав Трамп.

Після того як президент повідомить Конгрес, американські військові можуть перебувати в регіоні протягом 60 днів, а головнокомандувач може продовжити їхнє перебування ще на 30 днів, згідно із Законом про воєнні повноваження. Але продовження розгортання, яке перевищує цей термін, вимагає подальшого схвалення Конгресу.

Фото: Ednews.net.