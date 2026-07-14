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США завдали нових ударів по військових об'єктах Ірану

США завдали нових ударів по військових об'єктах Ірану

Центральне командування США (CENTCOM) завершило чергову хвилю ударів по Ірану.

"CENTCOM завершило останню хвилю ударів по Ірану о 22:15 за східним часом 13 липня. У ході п'ятигодинної місії американські війська успішно завдали ударів по військових об'єктах на території Ірану, включаючи Бушир, Чахбахар, Джаск, Конарак, Абу-Муса та Бендер-Аббас", - повідомляє CENTCOM.

Високоточні удари завдали по береговим оборонним системам, ракетним установкам, об'єктам безпілотної авіації та морським засобам, щоб обмежити можливості Ірану атакувати комерційні судна в регіоні, зазначили представники американських військових.

Зараз на Близькому Сході перебувають понад 50 тис. американських військовослужбовців, які зберігають бойову готовність у регіоні.

Фото: скріншот.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

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