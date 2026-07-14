США завдали нових ударів по військових об'єктах Ірану

Центральне командування США (CENTCOM) завершило чергову хвилю ударів по Ірану.

"CENTCOM завершило останню хвилю ударів по Ірану о 22:15 за східним часом 13 липня. У ході п'ятигодинної місії американські війська успішно завдали ударів по військових об'єктах на території Ірану, включаючи Бушир, Чахбахар, Джаск, Конарак, Абу-Муса та Бендер-Аббас", - повідомляє CENTCOM.

Високоточні удари завдали по береговим оборонним системам, ракетним установкам, об'єктам безпілотної авіації та морським засобам, щоб обмежити можливості Ірану атакувати комерційні судна в регіоні, зазначили представники американських військових.

Зараз на Близькому Сході перебувають понад 50 тис. американських військовослужбовців, які зберігають бойову готовність у регіоні.

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