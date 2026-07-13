Новий тимчасовий захист українцям у ЄС можуть надавати лише за сертифікатом про немобілізацію

Європейська комісія вже у липні може представити зміни до директиви про тимчасовий захист українців, які передбачають нові умови для отримання цього статусу. За інформацією польського видання Rzeczpospolita, у майбутньому право на тимчасовий захист матимуть лише громадяни України, які нададуть спеціальний сертифікат української влади про те, що вони не підлягають мобілізації.

Про підготовку змін виданню повідомив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дущик, який відповідає за міграційну політику.

За його словами, робота над документом перебуває на завершальному етапі, а Польща підтримує запропоновані нововведення.

Водночас Дущик уточнив, що після ухвалення директиви її положення почнуть діяти лише з березня 2027 року. Нові правила не стосуватимуться українців, які вже користуються тимчасовим захистом у країнах Європейського Союзу, а застосовуватимуться лише до тих, хто звертатиметься за таким статусом після набрання чинности змін.

За словами польського посадовця, вимога щодо надання сертифіката поширюватиметься як на чоловіків, так і на жінок. Він також зазначив, що ініціатива щодо зміни правил виходила від української сторони, а держави-члени ЄС підтримали відповідний підхід.

Як пише видання, після скасування обмежень на виїзд для громадян України віком від 18 до 22 років лише за перші три місяці до Польщі в'їхали понад 121 тисяча молодих чоловіків, більшість із яких згодом вирушили до Німеччини. За цей самий період близько 50 тисяч українців звернулися по тимчасовий захист у Польщі. Загалом у країні нині перебуває понад 218 тисяч громадян України чоловічої статі віком від 18 до 65 років.

За даними Євростату, тимчасовим захистом у країнах ЄС користуються близько 4,3 мільйона українців. Найбільше таких осіб перебуває в Німеччині — близько 1,2 мільйона, а також у Польщі — майже 960 тисяч. Дорослі чоловіки становлять приблизно 26,6% усіх отримувачів цього статусу, тобто близько 1,15 мільйона осіб.

Дущик зазначив, що для Польщі зміни матимуть обмежений вплив, оскільки країна вже переглянула власне законодавство щодо громадян України після скасування спеціального закону.

Водночас польське МВС завершує підготовку змін до закону про громадянство. Однією з головних новацій має стати запровадження так званого «сертифіката вірности», який іноземці підписуватимуть після завершення процедури набуття громадянства.

За словами Дущика, такий механізм дозволить у майбутньому позбавляти польського громадянства осіб, які діятимуть проти безпеки чи національних інтересів Польщі, зокрема співпрацюватимуть із державами, що становлять загрозу країні.

Натомість президент Об'єднання українців у Польщі Мирослав Скорка розкритикував цю ідею. На його думку, запровадження «сертифіката вірності» може суперечити Конституції Польщі та фактично створює модель умовного громадянства.

Важливо: наведена інформація ґрунтується на публікації Rzeczpospolita та заявах польського заступника міністра. Станом на цей момент Європейська комісія офіційно не оприлюднила відповідного проєкту директиви, тому описані зміни поки що не набули чинності.