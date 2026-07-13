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Війна

Дрони СБС атакували понад 100 суден «тіньового флоту»

Дрони СБС атакували понад 100 суден «тіньового флоту»

Вночі 13 липня Волелюбний Український Птах СБС вполював 15 суден тіньового флоту РФ: сім танкерів, п’ять суховантажів, один пором і два буксира.

"Загалом в період 06-13 липня нанесено результативних уражень по 105 плавзасобам", - сказав командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді.

У ході операції "Кримський рубильник off" вночі 12-13 липня у Криму та решті окупованих територій уражено дев’ять енерговузлів-підстанцій різної потужності та стратегічний пункт перетоку електрики енергомосту Кубань-Крим з РФ "Крим", вдруге за 48 годин.

Уражено чотири елементи ППО: знищено пускову установку С-400 "Тріумф", ЗРК "Тор" та два комплекси РЛС.

Всього за добу, що минула, силами СБС ЗСУ у тактичній глибині всього фронту відпрацьовано 1 725 цілей, в т.ч. 418 одиниць живої сили противника.

Фото: скріншот.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнакорабліокупантиСБС
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