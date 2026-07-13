ЄС завтра відкриє 6-й кластер для України

Після відкриття 6-го кластера для України у перемовинах про вступ до ЄС у вівторок, питання щодо наступних кластерів буде перенесене на осінь.

Після відкриття 1 та 6 кластерів для України, інші будуть відкладені на осінь, повідомляє "Європейська правда" .

"У липні вже не було об’єктивних перешкод для відкриття всіх кластерів. Але ми завтра відкриємо лише другий та шостий кластери, а всі інші відкладемо до осені", - заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

Він висловив переконання, що ця затримка є дуже контрпродуктивною, оскільки вона відтерміновує, а також уповільнює переговори.

Фото: Укрправда.