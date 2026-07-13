СБУ системно переносить війну на територію Росії

Минулого тижня СБУ завдала серії далекобійних ударів по стратегічних військових і паливно-енергетичних об'єктах держави-агресора.

Усі ці спецоперації є складовою кампанії зі системного зниження воєнно-економічного потенціалу рф, яка була затверджена президентом України, повідомляє СБУ.

«Тіньовий флот» рф



Танкер «Blue» — морський дрон СБУ Sea Baby уразив танкер класу Suezmax, який входить до складу російського «тіньового флоту». Судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Попри спроби російської авіації перехопити морський дрон, Sea Baby успішно уразив кормову частину танкера.



Танкер перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, Канади, Австралії та України за перевезення російської нафти в обхід міжнародних обмежень.



Паливно-енергетична інфраструктура



Нафтоперекачувальна станція «Черкаси» (Башкортостан) — один із ключових об'єктів системи «Транснефть – Урал», розташований за 1500 км від державного кордону України. Щонайменше вісім ударних безпілотників СБУ уразили резервуарний парк і виробничі потужності станції. Через цей об'єкт щороку транспортується майже 2 млн тонн нафтопродуктів.



Нафтобаза «Червона зоря» (Тверська область) — після влучань українських безпілотників на території об'єкта виникла пожежа. Нафтобаза забезпечує приймання, зберігання та відпуск бензину й дизельного пального.



Нафтобаза «Ставропольська» (Ставропольський край) — ще один важливий елемент паливної логістики росії. Після удару на об'єкті спалахнула масштабна пожежа.



Резервуар із нафтопродуктами та насосна станція на нафтобазі «ТЕС-Термінал-1» в Керчі.



Нафтова інфраструктура



Ярославський НПЗ та нафтоперекачувальна станція «Ярославль» (Ярославська область) — один із найбільших нафтопереробних заводів рф.



Нафтоналивний термінал морського порту «Висоцьк» (Ленінградська область) — внаслідок удару виведено з ладу два нафтоналивні стендери та уражено три резервуари з нафтопродуктами.



НПЗ «Перший завод» (Калузька область) — після удару українських безпілотників на підприємстві виникла пожежа.



Військова інфраструктура



Аеродром «Гвардійське» у тимчасово окупованому Криму — уражено три ангари з авіаційною технікою.



Також під удар потрапили зенітний ракетний комплекс «Панцир-С2» поблизу Сімферополя, мобільна вогнева група в Керчі.



У Кураховому та Гранітному (Донецька область) завдано вогневого ураження по місцях дислокації екіпажів підрозділів БпЛА, знищено склади з дронами та бойовими частинами до них, а також наземні станції керування безпілотними системами.



У Сорокиному (Луганська область) уражено склад великокаліберних засобів ураження. Після удару виникла масштабна пожежа та тривала детонація боєприпасів.



СБУ системно переносить війну на територію росії та завдає ударів на тимчасово окупованих територіях послаблюючи військову й економічну інфраструктуру держави-агресора. Завдяки таким спецопераціям ворог платить дедалі вищу ціну за кожен день війни проти України.

Фото: СБУ.