Ворог атакував Одесу

Уранці 13 липня російські загарбники атакували Одесу.
"Є влучання по транспортній інфраструктурі міста", - сказав голова Одеської МВА Сергій Лисак.
внаслідок ворожої атаки пошкоджено територію автотранспортного підприємства. Сталося займання автобусів.
Пошкоджені 4 приватних будинки.
Постраждало троє чоловіків - 58, 62 та 66 років. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.
На місці працюють усі відповідні служби.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок атаки на території одного з автопарків спалахнули 6 автобусів. Ще 11 автобусів і 6 автомобілів зазнали пошкоджень.
Уражено територію санаторію, зокрема, будівлю закладу.
За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки постраждали чотири людини: двоє - на території автопарку та ще двоє - на території санаторію.
На місцях працюють усі відповідні служби. Роботи з ліквідації наслідків тривають.
Фото: Одеська ОВА.Автор: Галина Роюк