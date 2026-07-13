Ворог атакував Одесу

Уранці 13 липня російські загарбники атакували Одесу.

"Є влучання по транспортній інфраструктурі міста", - сказав голова Одеської МВА Сергій Лисак.

внаслідок ворожої атаки пошкоджено територію автотранспортного підприємства. Сталося займання автобусів.

Пошкоджені 4 приватних будинки.

Постраждало троє чоловіків - 58, 62 та 66 років. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.

На місці працюють усі відповідні служби.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок атаки на території одного з автопарків спалахнули 6 автобусів. Ще 11 автобусів і 6 автомобілів зазнали пошкоджень.

Уражено територію санаторію, зокрема, будівлю закладу.

За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки постраждали чотири людини: двоє - на території автопарку та ще двоє - на території санаторію.

На місцях працюють усі відповідні служби. Роботи з ліквідації наслідків тривають.

Фото: Одеська ОВА.