Іран завдавав ударів по американських базах

13 липня КВІР завдав ударів по американських базах в Йорданії та Бахрейні.

У понеділок вранці відділ зі зв'язків із громадськістю Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) заявив, що аерокосмічні сили завдали ударів по ключових цілях на авіабазі Принца Хасана в Йорданії, повідомляє Press TV.

Внаслідок операції спалахнули пожежі на паливних складах і в місцях зберігання боєприпасів, що завдало значного удару по логістичних можливостях та оперативній готовності США в Західній Азії.

Операцію провели у відповідь на американські удари по іранських прибережних базах.

Такі дії є частиною першого етапу скоординованої відповіді Ірану на нещодавні американські атаки.

Міністерство внутрішніх справ Бахрейну повідомляє, що на базі американського флоту чути вибухи. У королівстві звучать сирени повітряної тривоги, які попереджають ракетний напад.

Фото: Press TV.