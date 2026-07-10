Кремль розгублений через останні заяви Трампа про війну, – ISW

Останні заяви представників адміністрації президента США Дональда Трампа, які ставлять під сумнів російські переговорні наративи та визнають успіхи України на фронті, схоже, стали несподіванкою для Кремля. Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінкою експертів, російська влада наразі намагається скоригувати свою інформаційну стратегію, реагуючи на зміну риторики Вашингтона.

Зокрема, 9 липня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Сполучені Штати й раніше надавали військову допомогу Україні, намагаючись применшити значення рішення Дональда Трампа щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot.

Водночас Пєсков охарактеризував останні висловлювання американського президента як "непорозуміння", а не ознаку загострення відносин. Він також наголосив, що Володимир Путін, за його словами, залишається відкритим до подальшого діалогу з американським лідером.

Напередодні, 8 липня, речниця МЗС РФ Марія Захарова повторила традиційні тези Кремля, заявивши, що США нібито не зацікавлені у зміцненні європейської безпеки, а країни Європи готуються до тривалого протистояння з Росією.

В ISW вважають, що такі заяви свідчать про відсутність у Кремля єдиної інформаційної лінії у відповідь на останні кроки адміністрації Трампа, яка дедалі активніше заперечує російські наративи щодо війни.

Аналітики також нагадують, що державний секретар США Марко Рубіо раніше підтвердив відсутність будь-яких письмових домовленостей після американсько-російського саміту на Алясці, який відбувся у серпні 2025 року. На думку експертів, це підриває спроби Москви використовувати результати тієї зустрічі як аргумент у переговорному процесі.

Крім того, останнім часом високопосадовці США публічно визнавали тактичні й оперативні успіхи українських Сил оборони, що суперечить російським заявам про нібито безперервне просування армії РФ уздовж усієї лінії фронту.

На переконання ISW, нинішня реакція Кремля свідчить про спробу мінімізувати значення останніх рішень Вашингтона, зокрема ліцензійної угоди щодо виробництва ракет Patriot. Таким чином Москва прагне зберегти можливість для подальших переговорів зі США та розраховує отримати поступки з боку України і її західних партнерів.

Раніше ForUA повідомляв, що економічні труднощі в Росії дедалі більше відчувають пересічні громадяни, а дефіцит пального, який виник після ударів українських безпілотників по нафтовій інфраструктурі, став першим масштабним наслідком війни для більшості населення країни. Водночас говорити про неминучий крах російської влади чи повторення сценарію розпаду СРСР наразі передчасно.