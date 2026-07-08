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Війна

СБУ провела комплексне відпрацювання по пріоритетних цілях ворога

СБУ провела комплексне відпрацювання по пріоритетних цілях ворога

Підрозділи «Альфи» СБУ, які працюють у зоні мiddle strike ударів, минулого тижня провели комплексне відпрацювання по пріоритетних цілях противника на тимчасово окупованих територіях України.

Ці удари було здійснено на виконання поставлених Президентом України завдань у межах системного зниження воєнного потенціалу рф, повідомляє СБУ.

Спецпризначенці «Альфи» завдали ударів безпілотниками по військовій інфраструктурі тимчасово окупованого Криму, зокрема, по: 

- військовій авіабазі «Джанкой», де уражено ретранслятори для російських ударно-розвідувальних безпілотників «Оріон» та склади зі зброєю і військовою технікою;  
- інфраструктурі порту «Крим» у Керчі;  
- складах боєприпасів та пально-мастильних матеріалів у населених пунктах Новогригорівка та Червоне.  

СБУ також знищила логістичний хаб із безпілотними літальними апаратами, наземними роботизованими комплексами та боєприпасами в районі Покровська Донецької області. Цей об’єкт забезпечував логістичну підтримку російських військ на цьому напрямку. 

Успішно уражено пункти постійної дислокації пілотів безпілотних систем рф у населених пунктах Комиш-Зоря та Кам’янка в Запорізькій області. Також знищено військові склади противника у Гранітному та Стилі Донецької області. 

Ці спецоперації суттєво порушити елементи логістики російських військ, ускладнили постачання боєприпасів і пального на передові позиції. Під час ударів також були ліквідовані пілоти та керівний склад підрозділів безпілотних систем і НРК ворога.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

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