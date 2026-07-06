Сили оборони влаштували «бавовну» в РФ та Криму

СБУ спільно із Силами оборони України завдала серії успішних ударів по об'єктах паливно-енергетичної та військової інфраструктури росії й тимчасово окупованого Криму.

Українські безпілотники атакували Ярославський нафтопереробний завод та лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Ярославль». У районі НПЗ зафіксовано вибухи та задимлення, повідомляє СБУ.

Підтверджено успішне ураження нафтоналивного термінала морського порту «Висоцьк» у Ленінградській області рф. Внаслідок удару було виведено з ладу два нафтоналивні стендери та уражено три резервуари з нафтопродуктами.



Безпілотники відпрацювали і по НПЗ «Перший завод» у Калузькій області. Після вибухів на підприємстві виникла пожежа.



Окремо СБУ провела успішну операцію на тимчасово окупованій території АР Крим. Уражено три ангари з авіаційною технікою на аеродромі «Гвардійське». Також під удар потрапили зенітний ракетний комплекс «Панцирь-С2» поблизу Сімферополя, мобільна вогнева група у Керчі, резервуар із нафтопродуктами та насосна станція на нафтобазі «ТЕС-Термінал-1».

Фото: СБУ.