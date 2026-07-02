Польського чиновника звільнили через скандал з українським водієм таксі

Радника воєводи Свентокшиського воєводства Пйотра Матана звільнили з посади після того, як у мережі поширилося відео його конфлікту з українським водієм таксі.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Відео, яке оприлюднили напередодні ввечері, було зняте ще у лютому 2026 року. На записі видно словесну перепалку між Матаном і водієм таксі, під час якої обидва чоловіки використовують нецензурну лексику та штовхаються.

На відео посадовець заявляє водієві: «Ти знаєш, хто я? Ти ось-ось втратиш права, тож візьми себе в руки». Також він говорить, що є представником воєводи та помічником депутата парламенту, натякаючи, що водій може втратити ліцензію.

Після оприлюднення запису голова Свентокшиського осередку партії «Громадянська коаліція» Артур Герада повідомив про відсторонення Матана від виконання обов'язків помічника. Згодом у воєводському управлінні заявили про його звільнення.

У повідомленні адміністрації зазначили, що причиною стала «неприйнятна поведінка» посадовця.

«Немає нашої згоди на посилання на впливи чи зневажливе ставлення до інших», — наголосили в управлінні.

Сам Пйотр Матан пояснив, що конфлікт виник після того, як водій таксі відмовився завершити вже оплачену поїздку через те, що один із пасажирів перевозив їжу. Він визнав, що під час суперечки згадував про свою посаду, однак заперечив застосування фізичного насильства та використання образливих висловлювань на адресу українського водія.

Посадовець також заявив, що не має жодних упереджень щодо громадян України, а сам інцидент назвав провокацією, спрямованою на отримання популярності в соціальних мережах.

На тлі скандалу Матан оголосив про тимчасове припинення членства та партійної діяльності в «Громадянській коаліції» до остаточного з'ясування всіх обставин.