Сили оборони атакували стратегічний завод ВПК, мости та склади ворога

В ніч на 1 липня підрозділи Сил оборони України уразили АТ "Науково-дослідний інститут фізичних вимірів" у Пензенській області РФ.

Це провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно входить до складу холдингу "Російські космічні системи" (який в свою чергу є складовою держкорпорації "Роскосмос"). Виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет ("Іскандер", "Калібр", Х-101), компоненти бортових систем авіації (Су-34, Су-35, Ту-95МС) та апаратуру для військового космосу (супутники розвідки). Масштаби збитків уточнюються.

Генштаб ЗСУ звітує про ураження автомобільного мосту через річку Малий Кальчик у районі Гранітного Донецької області, залізничного мосту через річку Тепла у районі Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області.

Зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

Уражено склад паливно-мастильних матеріалів противника у Мелітополі, а також три склади матеріально-технічного забезпечення противника у районах Крупки Курської області (РФ), Рівнополя Донецької області та Новоєгорівки Харківської області.

Уражено п'ять пунктів управління БпЛА противника у районах Грозового та Залізничного Запорізької області і Удачного, Новоолександрівки та Покровська на Донеччині.

Фото: Генштаб ЗСУ.