ЗСУ уразили два мости на окупованих територіях та пункти управління дронами РФ

У ніч проти 30 червня Сили оборони України завдали ударів по двох мостах на тимчасово окупованих територіях, які російські війська використовували для перекидання особового складу, озброєння та матеріально-технічних засобів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними військових, було уражено автомобільний міст поблизу Азовського в тимчасово окупованій частині Запорізької області та залізничний міст у районі Ічок у тимчасово окупованому Криму. У Генштабі нагадали, що міст на території півострова українські військові вже атакували 28 червня.

Крім ударів по транспортній інфраструктурі, Сили оборони уразили пункти управління російськими безпілотниками в районах окупованих частин Донецької та Запорізької областей, а також на території Росії. Під удар також потрапив командно-спостережний пункт російських військ на Донеччині.

У Генштабі також оприлюднили уточнені результати нещодавнього удару по нафтопереробному заводу в Слов'янську-на-Кубані в Краснодарському краї Росії. За підтвердженими даними, було знищено чотири резервуари загальним об'ємом 35 тисяч кубометрів, пошкоджено ще дев'ять резервуарів місткістю 30 тисяч кубометрів, а також установку з переробки нафти.

У Генеральному штабі наголосили, що Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військовій та логістичній інфраструктурі російських окупаційних військ з метою зниження їхніх бойових спроможностей.