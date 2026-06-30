Україна не отримає винищувачі МіГ-29

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща не передаватиме Україні винищувачі МіГ-29, оскільки Київ відмовився ділитися технологіями виробництва безпілотників.

Він запропонував Україні партнерський підхід, заснований на формулі МіГи в обмін дрони. Косіняк-Камиш стверджує, що українська влада спочатку погодилася на це, але згодом вийшла з домовленостей, повідомляє Polsat News.

"Я запропонував, як мені здається, дуже партнерський підхід. МіГи в обмін на дрони. Українці спочатку погодилися, але не виконали цю домовленість, тому МіГів для України не буде, оскільки Польща не має дронів чи можливостей для їхнього використання", - сказав він.

Міністр визнав, що Україна має значні спроможності у сфері безпілотних технологій і, на його думку, обмін досвідом та технологіями мав стати важливою складовою солідарності та двосторонньої військової співпраці між країнами.

"Україна має настільки значні спроможності у сфері дронів, що у відповідь на передану їй військову техніку могла б поділитися з Польщею ноу-хау та частково надати доступ до технологій", – заявив Косіняк-Камиш.

Чинний уряд Польщі значно жорсткіше відстоює власні національні інтереси у відносинах з Україною, ніж його попередники, і наполягає на принципі солідарності.

Косіняк-Камиш зазначив, що не вважає помилкою рішення попередньої польської влади передати Україні військову техніку на початку повномасштабного російського вторгнення без жодних попередніх умов.

"Вони вчинили правильно, скажу більше: я зробив би так само. Україна тоді була в набагато складнішому становищі", - заявив він.

Фото: Wojtek Mazurkiewicz.