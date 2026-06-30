Агент фсб готував серію вбивств в Одесі

СБУ викрила та затримала поплічника фсб, який на замовлення ворога здійснював збір даних про місця дислокації Сил оборони в Одесі та Одеській області.

Фігурантом виявився місцевий мешканець, який потрапив до уваги фсб через власні публікації на підтримку кремлівського режиму та збройних угруповань рф в Телеграм-каналах, повідомляє СБУ.

Агент відстежував пункти базування Сил оборони, по яких рашисти планували ракетно-дронові обстріли.



Найбільше рашистів цікавили вогневі позиції ППО та розташування логістичних складів ЗСУ на півдні України.



Для стеження та збору даних про військові об’єкти фігурант об’їжджав місцевість на авто. Після розвідвилазок він доповідав куратору з рф у месенджері, а потім видаляв листування.



Щоб спровокувати поширення панічних настроїв серед місцевих жителів та дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в місті та області, фігурант ініціював перед куратором передачу вогнепальної зброї.



Зловмисник передав представнику спецслужби рф дані депутата місцевої ради та військовослужбовця НГУ, яких знав особисто, як можливі цілі для ліквідації.



Співробітники СБУ завчасно викрили задум ворога і затримали агента. Під час обшуків у затриманого вилучено 3 смартфони із доказами його роботи на фсб.



Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.