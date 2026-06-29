Після загибелі офіцера Баштового командування заперечує ненадання медичної допомоги

Командування 108-ї окремої бригади територіальної оборони відкинуло звинувачення родини молодшого лейтенанта Олега Баштового, яка заявляла, що військовий понад тиждень чекав на евакуацію після тяжкого поранення та був залишений без належної допомоги.

Про це йдеться у відповіді командира військової частини А7036 Андрія Хоружого на запит Радіо Свобода.

У бригаді назвали хибними твердження про те, що військовослужбовці перебували на позиціях без води, їжі та медикаментів.

«Командування систематично організовувало доставку забезпечення: засобами БПЛА військовослужбовцям регулярно та безперебійно передавалися вода, провізія та необхідні медикаменти», – зазначив командир.

За його словами, після поранення до групи, в якій перебував Олег Баштовий, зміг дістатися бойовий медик. Він надав військовому першу допомогу, обробив рани та наклав турнікети.

Утім, під час евакуації, яка через неможливість використання транспорту проводилася пішки, евакуаційна група потрапила на ділянку дистанційного мінування.

«Внаслідок спрацювання вибухового пристрою молодший лейтенант Олег Баштовий отримав поранення, несумісне з життям. Під час цього ж трагічного інциденту ще декілька військовослужбовців із групи евакуації також отримали уламкові поранення різного ступеня», – йдеться у відповіді.

У бригаді додали, що стан поранених військових нині стабільний, вони перебувають в укритті, а підготовка до їхньої подальшої евакуації триває.

Минулого тижня дружина офіцера Рената Корінна заявила в ефірі Радіо Свобода, що її чоловік понад тиждень перебував на позиції після тяжкого поранення, отримавши ампутацію руки, опіки та втрату зору. За словами жінки, родина неодноразово зверталася до командування, Міністерства оборони, Генерального штабу та військового омбудсмена, однак евакуації так і не дочекалася.

25 червня стало відомо про загибель Олега Баштового.