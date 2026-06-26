Чорна мітка агресору: що станеться з Путіним через 40 днів

Офіційний Київ, чітко усвідомлюючи, (до речі, на відміну від деяких західних союзників) що путінська Росія розуміє виключно одну мову – мову сили, продовжує системно-наступальний рух саме у цій парадигмі.

На тлі все нових і нових ударів по території РФ та тимчасово окупованого Криму, президент Володимир Зеленський заявив, що затвердив для Служби безпеки України (СБУ) 40-денну операцію впливу на Росію, щоб спонукати до закінчення війни.

«Заслухав доповідь генерал-майора Євгенія Хмари по нашому плану далекобійних санкцій, санкціях середньої дальності та результатах Служби безпеки України, а саме Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Затвердив Службі 40-денну операцію впливу на державу-агресора заради спонукання до закінчення війни», - розповів нинішній господар Банкової у четвер, 25 червня.

Окрім того, глава держави, посилаючись на дані вітчизняної розвідки, здобуті з РФ зазначив, що наразі більш ніж 80% росіян вважають неминучою масштабну економічну кризу в Росії.

Зокрема, напередодні за підсумками наради з т.в.о. голови Служби зовнішньої розвідки Олегом Луговським президент констатував: «Отримали внутрішню російську документацію щодо оцінки настроїв громадян держави-агресора. Наразі рівень тривожності росіян вже вищий, ніж під час нашої Курської операції, а саме більше 50%. Вже 66% росіян вважають складним своє фінансове становище. Більш ніж 80% росіян вважають неминучою масштабну економічну кризу в Росії. Абсолютно прозорі показники, які відображають провал путінської воєнної політики».

СЗР, акцентував глава держави, здобула матеріали, які свідчать про фактично щоденне поглиблення кризи з пальним, воєнною логістикою та управлінням у тимчасово окупованому Криму. За словами Зеленського, російська окупаційна адміністрація доволі чітко та недвозначно визнає неможливість вирішити проблеми, що були створені українськими санкціями середньої дальності проти окупанта, а також виконанням плану далекобійних санкцій передусім щодо російської нафтопереробки. Аналогічна ситуація, резюмував нинішній господар Банкової, розгортається і в інших російських регіонах.

Насамкінець, президент Зеленський знову акцентував на важливості чіткої практичної реалізації таємничого плану «40 днів». Ця заява, на переконання політолога Володимира Фесенка, сама по собі створює інтригу: «Починається аналітичний квест – пошук відповіді на запитання: що це може бути за спецоперація? На мій погляд, є два найбільш вірогідні варіанти. Перший: логістична ізоляція Криму, яка зокрема передбачає виведення з ладу Керченського мосту. Командувач СБС (Сил Безпілотних Систем) Роберт Бровді обіцяв це зробити в липні. 40 днів спливають 4 серпня. По термінах майже збігається. Другий: створення паливного та логістичного колапсу на європейській частині території РФ внаслідок системного руйнування ключових російських НПЗ і нафтової інфраструктури. На користь цієї версії працює той факт, що Зеленський анонсував цю спецоперацію одразу після доповіді в.о. голови СБУ Євгенія Хмари щодо плану «далекобійних санкцій» та «санкцій середньої дальності». В українській політичній термінології під цим формулюванням традиційно мають на увазі фізичне знищення критичних об’єктів економіки РФ».

Акцентувавши на тому, що обидва вище окреслених варіанти передбачають діпстрайки і міддлстрайки, експерт підсумував: «Оскільки йдеться про спецоперацію СБУ, то також є очікування, що це може бути щось на кшталт «Павутини». Такий варіант теж не можна виключати. Однак такі проєкти як операція «Павутина» навряд можуть примусити Росію до мирних переговорів. Так що інтрига і певна загадка відносно цієї спецоперації на 40 днів все ж таки залишається. І про всяк випадок треба мати на увазі, що відповіддю Кремля на цю спецоперацію може бути не лише згода на мирні переговори. Також треба розуміти, що навіть в ідеальному сценарії, якщо Кремль і погодиться на мирні переговори, то не через 40 днів, а значно пізніше, і відбудеться це не публічно, так, щоб це не виглядало як поступка Росії, і тим більше як поразка. І на останок зазначу, що з символічної точки зору треба було визначити 50-денний термін для цієї спецоперації. Тоді б її завершення прийшлося якраз до річниці зустрічі Путіна і Трампа в Анкориджі».

Безперечно, з датами дійсно можна було б і погратися, але і 40-денний «поминальний» термін – теж, погодьтеся, є доволі символічним.

Поряд з тим, наразі не слід піддаватися ейфорії. Знову ж таки за підсумками наради з т.в.о. голови Служби зовнішньої розвідки Олегом Луговським президент заявив, що Білорусь готується до потенційного розширення агресії проти України: «Вздовж нашого державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, які не мають жодного іншого сенсу, крім воєнного. Знаємо, що в російських документах це описується саме в контексті завдань так званої «СВО».

У Білорусі, яка нагадаємо, стала путінським плацдармом для наступу на Україну у 2022-му саме цю заяву Володимира Зеленського не коментували. Натомість самопроголошений президент РБ Лукашенко заявив, що нещодавно зустрічався з представниками українського лідера в Білорусі.

«Я їм прямо сказав: «Хлопці, передайте своєму президенту: якщо він думає, що можна ось так з нами розмовляти і ще втягнути нас у війну, то він повинен розуміти, що характер війни миттєво зміниться. Це буде зовсім інша війна. Тому давайте, хлопці, домовлятися. Треба домовлятися по суті», - артистично розповів «Лука».

«Не треба гарячкувати, не треба кричати, не треба намагатися вдарити по морді по-російськи... Давайте все ж таки по-людськи, розуміючи, що таке Росія і що таке ми», - додав він.

Окрім того, Лукашенко наголосив, що Білорусі не потрібно втягуватися у війну. «І не треба нас підштовхувати до того, що Борис В’ячеславович (посол Росії в РБ Борис Гризлов – ред.) організовує процес, щоб втягнути нас у війну. Ми з президентом Росії тисячу разів обговорювали цю тему. Ну як тут воювати проти українців, якщо з того боку в основному територіальні війська? Ми що, будемо стріляти в цих механізаторів, доярок і робітників, які входять до складу територіальних військ і які не хочуть воювати з білорусами? Ми також не хочемо воювати з українцями» — резюмував Лукашенко.

Не треба мати сім п’ядей у ​​лобі, щоб розуміти: лукашенківські репліки про механізаторів, доярок і робітників є жалюгідною спробою тролінгу Зеленського, який перед цим публічно принизив його фактично змусивши вимкнути ретранслятори, котрі допомагали російським дронам атакувати нашу з вами державу.

Хай там як, але цілком очевидно, що тролінг у виконанні Лукашенка є таким самим «дотепним», як і «глибока аналітика» його медійного пішака – істеричного Азарьонка. Зрештою, якщо на те пішло, то навіть українські «механізатори та доярки» з тероборони здатні добряче дати по зубам «бульбовійськам». Взагалі, українці, (і це має зарубати на своєму носі Лукашенко, щоб не отримати по ньому гучного щигля) коли хтось без запрошення лізе в їхній город, здатні на неможливе.