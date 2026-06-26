Іран заявив про необхідність погодження всіх рішень щодо Ормузької протоки з Тегераном

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді заявив, що безпечний прохід через Ормузьку протоку не може бути гарантований без координації з Тегераном, оскільки напруженість навколо одного з ключових світових судноплавних маршрутів зберігається.

Про це він написав у соцмережі X 26 червня.

За його словами, безпека судноплавства в Ормузькій протоці неможлива за умов «неоднозначних домовленостей» або ухвалення рішень поза участю Ірану як прибережної держави.

«Безпечний прохід через Ормузьку протоку не може бути гарантований за неоднозначних домовленостей, паралельних маршрутів або прийняття рішень поза межами врахування Ірану як прибережної держави», – наголосив Гарібабаді.

Він також додав, що будь-які робочі механізми мають базуватися на координації з Іраном і положеннях статті 5 відповідного меморандуму про взаєморозуміння. За його словами, у протилежному випадку «будь-який паралельний маршрут може бути призупинений».

Стаття 5 рамкової угоди від 17 червня між Іраном та США передбачає консультації Ірану й Оману щодо майбутнього управління та морських послуг в Ормузькій протоці за участі інших прибережних держав Перської затоки.

Тегеран наполягає, що будь-які альтернативні схеми судноплавства мають узгоджуватися з Іраном до їх запровадження.

Заява Гарібабаді пролунала після того, як 24 червня Оман оголосив про тимчасове запровадження нового маршруту судноплавства в протоці у координації з Міжнародною морською організацією (ІМО).

25 червня Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що безпечний прохід у регіоні можливий лише за маршрутами, які схвалює Тегеран.