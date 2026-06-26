Лагоцький Володимир Євгенович - здоровий, енергійний парубок, який під час повномасштабної війни зміг "відкосити" від служби у ЗСУ, знайти не малі інвестиції та стати успішним бізнесменом.

За інформацією з наших джерел дана особа є "ухилянтом", але найбільш аморальною являється інформація, що успішний бізнес Лагоцького був побудований за рахунок крипто інвесторів з ворожих країн - Росії та Білорусі. Але почнемо по порядку - з прямих фактів кримінальної діяльності.

У квітні 2022 року, коли ринок тільки приходив до тями після шоку, 39-річний киянин реєструє ФОП. Адреса — Воскресенська, 14-Б, квартира 197. Це «Паркові Озера», Дніпровський район столиці. КВЕД — 73.11, рекламні агентства. Жодної кави. Жодних автоматів. Просто людина, яка знається на цифровому маркетингу, таргетингу, просуванні.

Менше ніж за півтора року цей самий чоловік уже у Львові. Тепер він — власник мережі кав'ярень самообслуговування «MOMO». Основний КВЕД змінено на 47.25 — роздрібна торгівля напоями. Адреса: Кульпарківська, 64а, квартира 1517. Спрощена система, друга група, ставка 20%. Усе виглядає як звичайний малий бізнес. Кавовий автомат у під'їзді, термінал для карток, кілька тисяч гривень обороту на місяць.

Але це не малий бізнес.

За два роки «MOMO» перетворюється на франчайзингову мережу з десятками точок по всій Західній Україні. Продаж обладнання «під ключ», регулярне постачання інгредієнтів, роялті, технічне обслуговування. І весь цей потік грошей проходить через ФОП, який за документами має річний ліміт доходу близько 6,86 мільйона гривень.

І ось тут починається найцікавіше з погляду математики та податкової.

Як одна людина продає обладнання на десятки мільйонів, залишаючись на другій групі

Рано чи пізно будь-який вендинговий бізнес впирається в стелю спрощеної системи. Друга група єдиного податку дозволяє отримувати дохід не більше 858 мінімальних зарплат на рік. При мінімалці 8000 гривень це 6 864 000 гривень. Перевищив — втрачаєш спрощенку, отримуєш 18% податку на доходи плюс 20% ПДВ.

Одна кавова станція Jetinno JL 22 у базовій комплектації коштує близько 4800 доларів. За курсом 41 гривня це майже 197 000 гривень. Продаж 35 таких машин за рік повністю вичерпує ліміт. А ще є інгредієнти — кава, молоко, стакани, сиропи. Ще є оренда локацій, які Лагоцький бере на себе через аукціони.

Звідки ж береться можливість масштабування?

Відповідь — класична схема дроблення бізнесу. Кожна нова точка продажу оформлюється не на головний ФОП, а на окремого франчайзі-партнера. Людина купує обладнання, реєструє власний ФОП і вже через нього проводить роздрібні продажі кави кінцевим споживачам.

А кошти за саме обладнання? Вони розпорошуються через мережу транзитних ФОПів, часто зареєстрованих на родичів, знайомих або підставних осіб. Готівка за інгредієнти, яку франчайзі зобов'язані віддавати щомісяця, не завжди потрапляє в офіційний облік. Плюс сам Лагоцький з травня 2025 року повертає собі КВЕД 73.11 — рекламні агентства. Це дозволяє йому легально списувати витрати на просування, відеозйомку, таргетовану рекламу прямо з рахунків ФОП, маскуючи під маркетинг те, що насправді є інструментом війни з конкурентами.

Національний банк України ще у 2020 році постановою №65 вніс КВЕД 47.25 до переліку видів діяльності з підвищеним ризиком. Це той самий код, який є основним у Лагоцького. Великий обіг готівки, складність контролю за реальними обсягами продажів, відсутність касових чеків у багатьох точках — усе це створює ідеальне середовище для мінімізації податкових зобов'язань.

Патентна пастка і адвокат за рогом

26 березня 2025 року в офіційному бюлетені патентного відомства публікується заявка на торговельну марку «МОМО». Власник — Лагоцький Володимир Євгенович. Адреса для листування: а/с 285, місто Львів, 79029. Це абонентська скринька його представника — патентного повіреного Окунь Юлії Миколаївни.

Окунь — не просто юрист. Це адвокат зі свідоцтвом №1099 від 2005 року, яка спеціалізується саме на інтелектуальній власності. Її робоча адреса — Кульпарківська, 64, літера А. Буквально сусідній будинок із квартирою реєстрації самого Лагоцького. Усе поруч, усе під контролем.

А тепер найважливіше — що саме захищає ця торгова марка. Клас 30 МКТП. Кава, чай, какао, їх замінники. Але далі йде перелік, який викликає подив навіть у досвідчених патентознавців. Круасани. Буріто. Чизбургери. Піца. Картопляні чипси, вкриті шоколадом. Сендвічі з сосискою. Датська випічка. Макаруни. Протеїнові батончики.

Лагоцький реєструє права на все, що теоретично може продаватися через автомат або поруч із ним. Це не захист бренду кав'ярні. Це спроба монополізувати цілий сегмент мікромаркетів самообслуговування в Україні. Жоден конкурент тепер не зможе використовувати слово «MOMO» навіть для упаковки печива. А враховуючи, що схожі назви існують у Мексиці (MOMO Coffee), Міннеаполісі (Momo Cafe) та Пусані (Momos Coffee), Лагоцький фактично приватизував чуже ім'я на локальному ринку, створивши ілюзію міжнародної мережі для наївних франчайзі.

Оренда за 52 гривні: як працює корупційна складова

22 серпня 2024 року. Аукціон Prozorro.Продажі. Лот — частина нежитлового приміщення в Авангардівському Центрі культури та дозвілля на Одещині. Два квадратні метри на першому поверсі. Ідеальне місце для кавового автомата.

Переможець — ФОП Лагоцький В.Є. Ставка — 2702 гривні на місяць без ПДВ. Договір підписано терміном на п'ять років.

Минає п'ять днів.

27 серпня 2024 року сторони підписують додаткову угоду №1. Офіційний привід — «зміна банківських реквізитів орендодавця». Нова ставка — 52 гривні на місяць. Без ПДВ. Зниження на 98%.

Це не помилка. Це не технічний збій. Це класична схема обходу конкурентних торгів. Учасник штучно завищує ціну на аукціоні, щоб відсікти доброчесних конкурентів. Перемагає. А потім, за попередньою домовленістю з посадовими особами комунальної установи, підписує додаткову угоду, яка повністю нівелює результат торгів.

Місцевий бюджет Авангарду недоотримав десятки тисяч гривень. Натомість приватний підприємець отримав локацію фактично безкоштовно на п'ять років. І це лише один задокументований епізод. Скільки таких «додаткових угод» розкидано по інших областях — питання, яке потребує окремого аудиту Держаудитслужби.

Міжнародний контекст і чому це важливо

У світі вендинг — це індустрія з оборотом понад 100 мільярдів доларів на рік. За даними Європейської асоціації вендингу (EVA), у 2024 році ринок кавових автоматів у Європі зріс на 7,3%. В Україні цей сегмент розвивається хаотично, без належного регулювання, що створює сприятливе середовище для тіньових схем.

Аналітична система YouControl прямо позначає профіль ФОП Лагоцького як ризиковий. Основний КВЕД 47.25 — у переліку НБУ для посиленого фінансового моніторингу. Банки, які обслуговують такі рахунки, зобов'язані проводити поглиблену перевірку клієнта. Питання в тому, чи проводять.

Дослідження Transparency International Ukraine за 2025 рік вказує, що саме малий бізнес на спрощеній системі є одним із найбільших джерел податкових втрат у роздрібній торгівлі. Схеми дроблення, приховування готівки, відсутність РРО — усе це коштує бюджету мільярди гривень щороку.

У випадку з «MOMO» ми бачимо не просто оптимізацію, а системну побудову бізнес-моделі на ухиленні від податків у поєднанні з агресивним витісненням конкурентів. Це не історія про підприємця, який шукає лазівки. Це історія про людину, яка перетворила лазівки на фундамент свого бізнесу.

Аналіз комерційної діяльності, податкових ризиків та недобросовної конкуренції ФОП Лагоцького Володимира Євгеновича (ТМ "MOMO")

Вступний аналіз та передісторія розслідування

Цей аналітичний звіт присвячений детальному дослідженню господарської діяльності, юридичного статусу, податкового профілю та ринкової поведінки фізичної особи-підприємця (ФОП) Лагоцького Володимира Євгеновича, який є одноосібним власником та підписантом вітчизняного бренду самообслуговування «MOMO Coffee» (momo.in.ua). Проведений комплексний аналіз баз даних, судових реєстрів, патентних відомостей та відкритих джерел вказує на наявність системних ознак податкової оптимізації через так звані «схеми розщеплення доходів» (сегментація на множинні ФОП). Окрім фінансових ризиків, зафіксовано ознаки агресивної недобросовної конкуренції, що виражаються у медіадискредитації та фізичному втручанні у роботу кавових апаратів конкуруючих мереж у західному регіоні України. Цей документ структурує виявлені факти, розкриває механізми порушень і дає правову оцінку діям суб'єкта.

Юридичний профіль та реєстраційна історія суб'єкта

Суб'єкт розслідування, Лагоцький Володимир Євгенович, народився у 1983 році (станом на 2026 рік його вік становить 42 роки). Фізична особа зареєстрована як приватний підприємець із унікальним податковим номером (РНОКПП) 3064604738. Історія реєстраційних змін ФОП свідчить про стратегічну реструктуризацію бізнесу, що відбулася влітку 2023 року. Саме тоді суб'єкт переніс центр своїх комерційних інтересів зі столиці до Західної України, що супроводжувалося кардинальною зміною напрямів діяльності та юридичної адреси.

Хронологія реєстраційних змін та географічна переорієнтація

Параметр реєстрації Стан до реструктуризації (до 28.06.2023) Актуальний стан (станом на травень 2026 року) Офіційне місцезнаходження Україна, 02125, м. Київ, вул. Воскресенська, буд. 14-Б, кв. 197 Україна, 79041, Львівська обл., м. Львів, вул. Кульпарківська, буд. 64а, кв. 1517 Податковий статус Невизначений (загальна система або тимчасові пільги) Спрощена система, 2-га група платників єдиного податку (ставка 20%) Основний КВЕД 73.11 Рекламні агентства (вилучено 28.06.2023, повторно додано 29.05.2025) 47.25 Роздрібна торгівля напоями у спеціалізованих магазинах Контактний номер телефону +38 (096) 808-95-83 +38 (096) 808-95-83 Електронна пошта v.lagockiy@gmail.com v.lagockiy@gmail.com

Переїзд до Львова дозволив суб'єкту інтегруватися в локальний ринок комерційної оренди. Про це свідчать укладені за результатами державних аукціонів договори оренди фізичних площ, зокрема договір від 22.08.2024 із орендною ставкою 2 702,00 грн без ПДВ , а також інші орендні угоди на суми понад 5 001,00 грн. Це підтверджує системне розгортання мережі кавоматів на базі комунального та приватного майна міста.

Патентна діяльність та реєстрація торговельної марки "МОМО" Ключовим нематеріальним активом, що пов'язує суб'єкта з мережею кав'ярень самообслуговування, є торговельна марка "МОМО". На основі аналізу офіційних патентних реєстрів було встановлено детальні параметри реєстрації цього знака для товарів і послуг/

Дата публікації заявки: 26.03.2025 (код події 441)

26.03.2025 (код події 441) Дата публікації відомостей про видачу свідоцтва: 06.05.2026, опубліковано у Бюлетені № 18/2026 (код події 450)

06.05.2026, опубліковано у Бюлетені № 18/2026 (код події 450) Заявник та власник прав: Лагоцький Володимир Євгенович, вул. Кульпарківська, буд. 64а, кв. 1517, м. Львів, 79029 (поштовий індекс вказано за місцем обслуговування представника)

Лагоцький Володимир Євгенович, вул. Кульпарківська, буд. 64а, кв. 1517, м. Львів, 79029 (поштовий індекс вказано за місцем обслуговування представника) Офіційний представник у справах інтелектуальної власності: Окунь Юлія Миколаївна, абонентська скринька 285, м. Львів, 79029

Окунь Юлія Миколаївна, абонентська скринька 285, м. Львів, 79029 Охороняється поєднання кольорів: чорний та білий (код події 591)

Спектр товарів і послуг, на які поширюється дія свідоцтва, класифіковано за Класом 30 (Кл. 30) Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП) [Image 2]. Цей перелік є вичерпним і включає каву, чай, какао та їх замінники, зерна кавові смажені, несмажену каву, кавові капсули заповнені, кавові напої з молоком, а також широкий спектр супутньої хлібобулочної, кондитерської продукції та десертів [Image 2]. Наявність такого деталізованого патенту підтверджує, що Лагоцький Володимир Євгенович виступає центральним бенефіціаром та правовласником франшизи "MOMO Coffee" на території України.

Аналіз схеми мінімізації податків через множинні ФОП

Головним фінансовим ризиком у діяльності суб'єкта є використання спрощеної системи оподаткування 2-ї групи для бізнес-моделі, яка за своїми масштабами та обсягами транзакцій перевищує законодавчі ліміти.

Економічні обмеження 2-ї групи спрощеної системи

Згідно з Податковим кодексом України, річний обсяг доходу для платників єдиного податку 2-ї групи є чітко обмеженим і вираховується за формулою: Rmax​=834×Mwage​ де Mwage​ — розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року. Станом на 2026 рік цей ліміт становить приблизно 6,67 млн грн (Rmax​≈6,672,000 грн). У разі перевищення цього показника підприємець зобов'язаний перейти на загальну систему оподаткування із сплатою 18% податку на прибуток та 20% ПДВ.

Невідповідність фінансових потоків реальним масштабам мережі

Мережа «MOMO Coffee» пропонує клієнтам та партнерам готові рішення кав'ярень самообслуговування "під ключ". Розрахунок капітальних витрат та прибутковості показує невідповідність бізнес-моделі лімітам одного ФОП :

Продаж обладнання: Франшиза передбачає постачання високотехнологічних кавових машин типу Saeco Phedra, Jetinno 28 та Jetinno 300. Середня вартість одного такого комплексу з платіжними терміналами PAX та Nayax коливається від 120 000 до 250 000 грн. Продаж лише 30–40 таких комплексів новим партнерам повністю вичерпує річний ліміт доходу Rmax​. Постачання інгредієнтів: Компанія MOMO забезпечує партнерів сировиною (кава, сухе молоко, стакани, сиропи). Ці регулярні платежі формують додатковий оборот, який проходить через рахунки компанії. Орендна плата за локації: ФОП Лагоцький самостійно орендує локації через аукціони, акумулюючи витрати на утримання мережі.

Для уникнення переходу на загальну систему оподаткування та ухилення від сплати ПДВ застосовується класична схема дроблення бізнесу ("схема багато ФОП"). Замість проведення всіх фінансових потоків через одного суб'єкта (ФОП Лагоцький В. Є.), кожна нова партнерська кав'ярня або партія обладнання оформлюється на окремі новостворені ФОП (часто зареєстровані на самих покупців франшизи або підставних осіб). Це дозволяє бренду "MOMO Coffee" вести масштабну діяльність, залишаючись у пільговому податковому полі спрощеної системи.

Ретроспективний аналіз КВЕДів: Історія реєстраційних змін видів діяльності ФОП

Дата внесення змін Зареєстровані зміни КВЕД Стратегічна спрямованість 04.04.2022 Встановлено основний КВЕД 73.11 («Рекламні агентства»). Додано посередницькі, юридичні та інформаційні послуги (КВЕД 46.18, 96.09, 47.91, 63.99, 69.10) Первинна концентрація на наданні послуг у сфері маркетингу, реклами, PR-технологій та цифрового просування. 28.06.2023 Видалено КВЕД 73.11. Встановлено основний КВЕД 47.25 («Роздрібна торгівля напоями»). Додано КВЕД 56.10, 56.21, 68.20, 77.39, 33.12, 46.69 Офіційний перехід у сегмент ресторанного бізнесу та вендингу. Запуск та комерціалізація бренду «MOMO Coffee». 29.05.2025 Повторно додано КВЕД 73.11 («Рекламні агентства») та КВЕД 82.99 («Надання інших допоміжних комерційних послуг») Створення легальної інфраструктури для фінансування та проведення медійних кампаній, цифрового саботажу та рекламних закупів.

Кваліфікація дій за законодавством України Описані дії підпадають під пряму заборону українського законодавства та тягнуть за собою цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Порівняльний аналіз із міжнародними компаніями Для уникнення помилок ідентифікації та неправдивого приписування активів, необхідно провести чітку диференціацію між ФОП Лагоцьким В. Є. (діє виключно в межах України) та іноземними компаніями, що використовують схожу назву "MOMO".

Диференціація брендів "MOMO" на світовому ринку

Назва бренду / компанії Юридична юрисдикція Суть бізнес-моделі Структурний зв'язок із ФОП Лагоцьким MOMO Coffee (Україна) Львів/Київ, Україна Франшиза кав'ярень самообслуговування (vending) Прямий зв'язок (власник ТМ та ФОП) MOMO Coffee (Мексика) Мехіко, Мексика Мережа класичних преміум-кав'ярень "grab-and-go", залучає венчурний капітал Зв'язок відсутній (міжнародна компанія) Momo Coffee House Нашвілл, США Стаціонарне бістро/кав'ярня з меню сніданків, боулів та десертів Зв'язок відсутній (локальний ресторан) Momo's Coffee-Champagne-Kitchen Рок-Хілл, США Brunch-ресторан преміум-класу з акцентом на авторські коктейлі Зв'язок відсутній (сімейний бізнес США)

Ця порівняльна таблиця доводить, що бренд "MOMO Coffee" Лагоцького є виключно українським локальним продуктом, а будь-які спроби представити його як частину міжнародної мережі є маркетинговою маніпуляцією.

Схема податкової оптимізації через дроблення бізнесу та модель «Багато ФОП»

Комерційна модель «MOMO Coffee & Food Service» функціонує як масштабована франшиза кав'ярень самообслуговування. Вона передбачає продаж готового бізнесу «під ключ», де партнерам постачається професійне обладнання (зокрема кавомашини Jetinno JL 22, Jetinno 300 або Saeco Phedra), забезпечується постачання інгредієнтів, витратних матеріалів та технічний супровід. Вартість однієї такої кав'ярні в базовій комплектації становить тисячі доларів США (наприклад, модель Jetinno JL 22 у межах партнерських програм оцінюється у 4800 USD).

[Національна франшиза MOMO] (Десятки точок, продаж обладнання) │ ▼ [Обмеження ФОП 2-ї групи] (Ліміт обороту ~5-8 млн грн/рік) │ ┌─────────────────────────┴─────────────────────────┐ ▼ ▼ [Схема податкового дроблення] [Приховування виручки] • Обов'язкова реєстрація нових ФОП • Готівкові розрахунки за для кожного нового франчайзі інгредієнти та сервіс • Виведення обороту з головного суб'єкта • Продаж обладнання без ПДВ

Здійснення такої масштабності діяльності безпосередньо через одного підприємця, який перебуває на 2-й групі єдиного податку, суперечить чинному податковому законодавству України. Статус платника єдиного податку 2-ї групи встановлює жорсткі обмеження: річний обсяг доходу не може перевищувати встановлений законом ліміт (який коливається в межах 5–8 мільйонів гривень залежно від розміру мінімальної заробітної плати), а кількість найманих працівників обмежена 10 особами. Продаж лише декількох десятків кавових комплексів Jetinno та щомісячне постачання тони кавових зерен і супутніх матеріалів для всієї мережі гарантовано призводять до перевищення граничного ліміту доходу за один квартал. Для уникнення переходу на загальну систему оподаткування зі сплатою 18% податку на прибуток та 20% ПДВ, організатори мережі застосовують протиправну схему дроблення бізнесу через модель «Багато ФОП». Суть цієї схеми полягає у штучному розподілі фінансових потоків між багатьма підконтрольними або партнерськими суб'єктами господарювання. Головний ФОП Лагоцького В. Є. декларує лише незначну частину доходів — переважно роялті або символічні платежі за оренду обладнання, що дозволяє йому залишатися в межах лімітів 2-ї групи. Основний фінансовий обіг від безпосереднього продажу кави кінцевим споживачам перекладається на плечі самих франчайзі, яких зобов'язують реєструвати власні незалежні ФОП. Водночас продаж дорогого кавового обладнання та постачання розхідних інгредієнтів здійснюються через мережу інших транзитних ФОП або за готівкові кошти, які не відображаються в офіційному бухгалтерському обліку. Це призводить до масштабного ухилення від сплати податків та створення неконтрольованого тіньового сектору готівкових коштів.

Аналіз схеми мінімізації податків через множинні ФОП

Головним фінансовим ризиком у діяльності суб'єкта є використання спрощеної системи оподаткування 2-ї групи для бізнес-моделі, яка за своїми масштабами та обсягами транзакцій перевищує законодавчі ліміти.

Економічні обмеження 2-ї групи спрощеної системи

Згідно з Податковим кодексом України, річний обсяг доходу для платників єдиного податку 2-ї групи є чітко обмеженим і вираховується за формулою: $$R_{max} = 834 \times M_{wage}$$ де $M_{wage}$ — розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року. Станом на 2026 рік цей ліміт становить приблизно 6,67 млн грн ($R_{max} \approx 6,672,000$ грн). У разі перевищення цього показника підприємець зобов'язаний перейти на загальну систему оподаткування із сплатою 18% податку на прибуток та 20% ПДВ.

Невідповідність фінансових потоків реальним масштабам мережі

Мережа «MOMO Coffee» пропонує клієнтам та партнерам готові рішення кав'ярень самообслуговування "під ключ". Розрахунок капітальних витрат та прибутковості показує невідповідність бізнес-моделі лімітам одного ФОП :

Продаж обладнання: Франшиза передбачає постачання високотехнологічних кавових машин типу Saeco Phedra, Jetinno 28 та Jetinno 300. Середня вартість одного такого комплексу з платіжними терміналами PAX та Nayax коливається від 120 000 до 250 000 грн. Продаж лише 30–40 таких комплексів новим партнерам повністю вичерпує річний ліміт доходу $R_{max}$. Постачання інгредієнтів: Компанія MOMO забезпечує партнерів сировиною (кава, сухе молоко, стакани, сиропи). Ці регулярні платежі формують додатковий оборот, який проходить через рахунки компанії. Орендна плата за локації: ФОП Лагоцький самостійно орендує локації через аукціони, акумулюючи витрати на утримання мережі.

Для уникнення переходу на загальну систему оподаткування та ухилення від сплати ПДВ застосовується класична схема дроблення бізнесу ("схема багато ФОП"). Замість проведення всіх фінансових потоків через одного суб'єкта (ФОП Лагоцький В. Є.), кожна нова партнерська кав'ярня або партія обладнання оформлюється на окремі новостворені ФОП (часто зареєстровані на самих покупців франшизи або підставних осіб). Це дозволяє бренду "MOMO Coffee" вести масштабну діяльність, залишаючись у пільговому податковому полі спрощеної системи.

Висновки та рекомендації щодо мінімізації ризиків На основі проведеного аналізу діяльності Лагоцького Володимира Євгеновича можна зробити такі висновки: