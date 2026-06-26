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Війна

СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення в Криму

СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення в Криму

Воїни «Альфи» СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу «Затока» в тимчасово окупованій Керчі.

Також були уражені засоби протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки, повідомляє СБУ.

Під час спецоперації безпілотники СБУ вдарили по кабельних кораблях проєкту 15310 «Волга» та «Вятка», а також по вантажопасажирському порому «Петропавловск», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. 

«Волга» та «Вятка» будувалися для міноборони рф. Їхнє призначення — розгортання системи гідроакустичного спостереження «Гармонія» для підводної військової розвідки. Крім того, вони можуть встановлювати неконтактні міни для ураження кораблів, підводних трубопроводів, кабелів та інших об'єктів критичної інфраструктури. Вартість кожного з цих суден становить сотні мільйонів доларів. 

Безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. 

Системна робота СБУ з ураження російської військової інфраструктури в тимчасово окупованому Криму позбавляє ворога можливості використовувати півострів як логістичний і військовий хаб. Знищення засобів ППО відкриває шлях для нових високоточних ударів, а виведення з ладу кораблів і портової інфраструктури підриває спроможності окупантів забезпечувати своє угруповання.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУвійнакорабліокупантикрим
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