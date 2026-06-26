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Суспiльство

Перенесення мобільних номерів призупиняють в Україні

Перенесення мобільних номерів призупиняють в Україні

З 29 червня до 1 липня послуга перенесення мобільних номерів буде призупинена.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, затвердила розпорядження від 24.06.2026 щодо тимчасового призупинення процесів перенесення номерів з 08:30 29.06.2026 по 17:30 01.07.2026.

Відновлення процесів перенесення номерів буде здійснено з 08:30 02.07.2026.

Державне підприємство "Український державний центр радіочастот" та постачальники електронних комунікаційних послуг мають забезпечити тимчасове призупинення процесів перенесення номерів.

Ідеться про ПрАТ "Київстар", ПрАТ "ВФ Україна", ТОВ "Лайфселл", ТОВ "ТРИМОБ", ТОВ "Інтернаціональні телекомунікації", ТОВ "ЛАЙКАМОБАЙЛ Україна".

Постачальники електронних комунікаційних послуг мають поінформувати абонентів про тимчасове призупинення процесів перенесення номерів.

Фото: 24 канал.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

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