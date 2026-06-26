Агента РФ затримали у «кіллзоні» під Лиманом

Контррозвідка СБУ спільно з воїнами 3-го армійського корпусу ЗСУ затримала ще одного агента рф, який коригував ворожий вогонь по захисниках Лимана на Донеччині.

Фігурант наводив на позиції українських військ майже весь російський арсенал тактичних засобів ураження ближньої або середньої дальності, повідомляє СБУ.

Серед них – надважкі керовані авіабомби, ударні дрони, ствольна та реактивна артилерія, а також вогнеметні системи типу «Солнцепек».



За допомогою комбінованих обстрілів штурмові групи рашистів сподівалися прорватися у напрямку прифронтового міста з метою його подальшого захоплення.



СБУ завчасно викрила задум ворога, задокументувала шпигунську діяльність агента і провела заходи з убезпечення локацій Сил оборони у зоні розвідактивності агресора.



На фінальному етапі спецоперації співробітники СБУ спільно з бійцями 3-го армійського корпусу ЗСУ затримали фігуранта «на гарячому» поблизу передової у так званій «кіллзоні», коли він фотографував позиції з’єднання.



Завдання ворога виконував завербований рашистами місцевий безробітний. У їхнє поле зору він потрапив ще під час тимчасової окупації громади як прихильник кремлівського режиму.



Згодом російські спецслужбісти відновили з ним контакти і доручили відстежувати локації Сил оборони.



Під час обшуку в фігуранта вилучено смартфон із доказами його роботи на рф.



Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.