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Суспiльство

Чоловік вбив військовослужбовця ТЦК у Харкові

Чоловік вбив військовослужбовця ТЦК у Харкові

У Харкові під час проведення заходів з оповіщення військовозобов'язаних стався напад на військовослужбовців районного ТЦК.

"Інцидент стався під час виконання військовослужбовцями службових обов'язків. Після того як старший групи оповіщення представився громадянину, той раптово напав на нього та інших військовослужбовців, застосувавши ніж. Унаслідок нападу двоє військовослужбовців отримали поранення. Одного з них прооперовано, наразі він перебуває в лікарні. Життя іншого військовослужбовця, на жаль, врятувати не вдалося: попри проведені реанімаційні заходи, наш побратим помер від численних ножових поранень", - повідомляє Харківський обласний ТЦК.

Після нападу підозрюваний утік. Наразі його розшукують правоохоронці, які проводять заходи для встановлення його місцеперебування та притягнення до відповідальності.

Фото: anhor.uz.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

мобілізаціяХарківТЦКчоловік
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