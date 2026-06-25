ЗСУ вдарили по трьох мостах, які окупанти використовували для перекидання військ

Сили оборони України завдали ударів по трьох мостах на тимчасово окупованих територіях, які російські війська використовували для перекидання особового складу та постачання боєприпасів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, українські військові уразили автомобільний міст через річку Корсак у Запорізькій області, а також два залізничні мости на Луганщині – через річки Айдар і Луганчик.

У Генштабі зазначили, що масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

Крім того, 24 червня Сили оборони успішно атакували низку інших військових об'єктів російських окупаційних військ. Під удар потрапив склад матеріально-технічних засобів у районі Новоганнівки Луганської області, а також командний пункт одного з підрозділів поблизу Цукуриного на Донеччині.

Також українські військові уразили радіолокаційну станцію «Небо» та радіолокаційний комплекс «Скала-М» у районі Керчі на тимчасово окупованому Кримському півострові.

Окремо в Генштабі повідомили, що в ніч проти 25 червня українські сили завдали удару по нафтобазі «Полтавська» у Краснодарському краї Росії, а також по інших нафтових об'єктах на території РФ.

Українське командування наголошує, що удари по транспортній та військовій інфраструктурі противника спрямовані на послаблення логістичних можливостей російської армії та зниження її спроможности забезпечувати угруповання на окупованих територіях України.