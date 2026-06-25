Рішення енергетичного «Рамштайну»: 375 млн євро допомоги для української енергетики

Україна отримає щонайменше €375 млн нової допомоги для енергетичного сектору за підсумками енергетичного «Рамштайну» у Гданську. Міжнародні партнери підтримають відновлення пошкодженої інфраструктури, розвиток генерації та підготовку енергосистеми до опалювального сезону 2026-2027 років. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Міністр зауважив, що найбільший пакет допомоги анонсували Сполучені Штати Америки, які виділять $175 млн. Також про нове фінансування повідомили Швеція (€137 млн), Норвегія (€77 млн), Литва (€4 млн), Естонія (€2,125 млн) та Ісландія (€550 тис.).

Кошти спрямують на відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, закупівлю критично важливого обладнання та підготовку української енергосистеми до наступного опалювального сезону.

Усього у засіданні взяли участь представники 20 країн, Євросоюзу та шести міжнародних організацій. Однією з головних тем стала підготовка енергосистеми України до зими 2026-2027 років на тлі продовження російських атак на критичну інфраструктуру.

За даними Міненерго, від початку повномасштабної війни Росія здійснила понад 6 тис. атак на українську енергетику. Шмигаль зауважив, що для проходження наступної зими Україні необхідно відновити понад 3 ГВт теплової генерації.

У Фонді підтримки енергетики України у 2026 році вже акумульовано понад €317 млн, однак незабезпечені потреби галузі досі перевищують €650 млн.

– Найбільший обсяг припадає на відновлення та ремонт пошкоджених енергетичних об’єктів – €295 млн. На розвиток розподіленої генерації необхідно близько €192 млн. Ще майже €148 млн необхідно для формування аварійного резерву та закупівлі критично важливого обладнання, – перерахував міністр.

Він також подякував усім країнам, які готові передати і вже передають обладнання з виведених з експлуатації теплових електростанцій – це Литва, Німеччина, Латвія, Словаччина, Австрія, Хорватія, Нідерланди.

ForUA нагадує, під час Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську планується укладення близько 160 угод на загальну суму понад €10 млрд.