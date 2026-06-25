Громадянин рф за вказівкою ворожих спецслужб коригував удари по Запоріжжю

Контррозвідка СБУ затримала ще одного коригувальника російських обстрілів по Запорізькій області.

Зловмисником виявився громадянин рф, який жив у прифронтовому селищі регіону і наводив повітряні атаки рашистів по обласному центру та прилеглих районах, повідомляє СБУ.

Він потрапив до уваги рашистів, коли публікував проросійські коментарі у соціальних мережах.



За завданням ворожих спецслужб фігурант почав регулярно обходити місцевість за 20 км від лінії боєзіткнення, щоб виявити розташування Сил оборони, по яких ворог готував удари дронами-камікадзе та керованими авіабомбами.



Пріоритетним завданням агента було встановлення координат бойових позицій артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи рашистів на Запорізькому напрямку.



Він мав виявити пункти базування української ППО, яка захищає повітряний простір обласного центру.



Співробітники СБУ викрили зловмисника на етапі його розвідвилазок.



Після проведення заходів з убезпечення локацій Сил оборони агента затримали «на гарячому», коли він проводив дорозвідку біля військового об’єкта.



Під час обшуку в оселі затриманого вилучено засоби звʼязку, за допомогою яких він контактував з російським спецслужбістом.



Наразі слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Фото: СБУ.