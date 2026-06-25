Адміністрація Трампа просить у Конгресу 87 мільярдів

Білий дім офіційно запросив 87,6 млрд. доларів у Конгресу для поповнення запасів Пентагону після війни США проти Ірану.

Бюджетне управління надіслало додатковий запит на витрати в середу на тлі схвалення обома палатами Конгресу резолюції щодо воєнних повноважень, яка має обмежити дії президента проти Ірану, повідомляє PBS News.

Запит про асигнування стосується передусім витрат, понесених Міністерством оборони в рамках операції "Епічна лють" проти Тегерана, включаючи 67 млрд доларів на фінансування військового персоналу та витрат на забезпечення боєготовності, операційні витрати на відновлення запасів.

Звернення включає низку інших пунктів, зокрема допомогу американським фермерам, допомогу в кризі, пов’язаній з вірусом Ебола в Африці, та інші потреби.

"Я закликаю Конгрес якомога швидше вжити заходів щодо цих важливих і термінових запитів", – заявив директор Адміністративно-бюджетного управління Расс Воут у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона.

Фото: pro.stateaffairs.com.