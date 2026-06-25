США зняли санкції з РФ

Міністерство фінансів США виключило із санкційних списків сімох російських громадян.
Зі списків громадян особливих категорій та заборонених осіб (SDN) були виключені:
- Іван Потанін (син олігарха Володимира Потаніна, голови концерну "Норільський нікель";
- Герман Білоус (Заступник голови правління АТ АКБ "Новікомбанк");
- Ірина Кремлева (Член Правління ПАТ Банк "ФК Открытие");
- Михайло Клюкін (Член Наглядової ради ПАТ "Совкомбанк");
- Віктор Ніколаєв (Член Правління ПАТ Банк "ФК Открытие");
- Надія Черкасова (Член Правління ПАТ Банк "ФК Открытие");
- Максим Смірнов (громадянин РФ).
Зі списку вилучили два судна – "Геннадій Єгоров" та "В'ячеслав Аршинов". Обдва – багатоцільові суховантажні судна, пов'язані з Державною транспортною лізинговою компанією Росії.
Крім того, зі списку також вилучили дві турецькі компанії: виробника ліфтів IDA Asansor, якого звинувачують в обході санкцій та постачанні вантажів російській збройній промисловості і компанію DEIN DANISMANLIK PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI.
Автор: Галина Роюк