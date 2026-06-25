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Полiтика

США зняли санкції з РФ

США зняли санкції з РФ

Міністерство фінансів США виключило із санкційних списків сімох російських громадян.

Зі списків громадян особливих категорій та заборонених осіб (SDN) були виключені:

- Іван Потанін (син олігарха Володимира Потаніна, голови концерну "Норільський нікель"; 
- Герман Білоус (Заступник голови правління АТ АКБ "Новікомбанк"); 
- Ірина Кремлева (Член Правління ПАТ Банк "ФК Открытие"); 
- Михайло Клюкін (Член Наглядової ради ПАТ "Совкомбанк"); 
- Віктор Ніколаєв (Член Правління ПАТ Банк "ФК Открытие"); 
- Надія Черкасова (Член Правління ПАТ Банк "ФК Открытие"); 
- Максим Смірнов (громадянин РФ).

Зі списку вилучили два судна – "Геннадій Єгоров" та "В'ячеслав Аршинов". Обдва – багатоцільові суховантажні судна, пов'язані з Державною транспортною лізинговою компанією Росії.

Крім того, зі списку також вилучили дві турецькі компанії: виробника ліфтів IDA Asansor, якого звинувачують в обході санкцій та постачанні вантажів російській збройній промисловості і компанію DEIN DANISMANLIK PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI.

 

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАсанкціїкораблікомпаніїТуреччина
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