Армія США планує створити полігони, на яких будуть моделювати умови війни в Україні, – Дрісколл

Армія США планує облаштувати щонайменше два спеціальні полігони для випробувань, які відтворюватимуть умови сучасного бойового поля, зокрема електронні перешкоди та загрози від безпілотників, характерні для війни в Україні. Про це заявив секретар армії США Ден Дрісколл, повідомляє CBS News.

За його словами, протягом найближчих чотирьох-шести тижнів військові мають намір підготувати майданчики, де можна буде проводити реалістичні випробування нових технологій.

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— Можна створити умови, що імітують електронну війну та всі аспекти бойового середовища, а також залучити до співпраці виробників дронів і розробників засобів протидії безпілотникам, — зазначив Дрісколл.

Він додав, що важливо не лише тестувати нові системи, а й залучати військових до спільної роботи з розробниками, щоб солдати могли вдосконалювати навички в умовах, максимально наближених до реальних бойових.

За словами представника армії США, нові полігони дозволять моделювати ситуації, з якими стикаються військові в Україні, зокрема масштабне застосування безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби та систем протидії дронам.

Наразі частина американських тренувань із боротьби з безпілотниками не охоплює повноцінне електронне придушення, оскільки використання таких засобів на території США має обмеження.

Водночас Дрісколл заявив, що армія також розглядає можливість використання полігону за межами США для проведення більш масштабних випробувань, зокрема із застосуванням гіперзвукових технологій. Місце розташування полігуну поки не розкривають.

Представник Управління стратегічних загроз армії Дуейн Гейз (Dwayne Hayes) заявив, що Росія щомісяця виготовляє тисячі ударних безпілотників, зокрема аналогів іранських Shahed, а також сотні тисяч FPV-дронів.

За його словами, Україна у відповідь активно розвиває виробництво перехоплювачів — щомісяця йдеться приблизно про десятки тисяч таких безпілотних систем.

Гейз наголосив, що США мають сильні позиції у виробництві високотехнологічних боєприпасів, однак війна в Україні показала необхідність створення дешевших засобів, які можна масово застосовувати у тривалому протистоянні.

Дрісколл зазначив, що сучасні системи на кшталт ракет-перехоплювачів Patriot залишаються надзвичайно ефективними, однак їхня висока вартість робить необхідним пошук доступніших альтернатив.

— Це не має замінити ті рішення, які ми вже маємо — вони неймовірні. Але нам потрібні й інші засоби, щоб доповнити ці системи, — сказав він.

Найближчими місяцями американська армія планує запросити пропозиції від низки компаній щодо створення дешевших перехоплювачів.