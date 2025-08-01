Німеччина поставить Україні дві системи Patriot

Німеччина поставить Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot після досягнення угоди з США про те, що Берлін буде першим у черзі на отримання нових систем замість переданих.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що завдяки зобов'язанням США Німеччина може спочатку надати Україні пускові установки, а потім додаткові компоненти системи Patriot, повідомляє Reuters.



Бундесвер спочатку доставить додаткові пускові установки Patriot в Україну найближчими днями, а потім, через два-три місяці, передасть інші елементи системи.

Натомість Німеччина отримає від США в прискореному темпі нові системи Patriot.

Нагадаэмо, що €30 мільйонів на "небо": Литва підтримає Україну Patriot'ами.