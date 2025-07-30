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Столиця

П'яний зачепер катався між вагонами в метро Києва

П'яний зачепер катався між вагонами в метро Києва

Інцидент стався сьогодні на станції метро "Славутич".

Співробітники метрополітену та правоохоронці виявили чоловіка, який, ризикуючи своїм життям, їхав між вагонами електропотягу, повідомляє поліція Києва.

Побачивши поліцейських, 26-річний киянин почав тікати та чинити опір, ігноруючи законні вимоги працівника поліції.

Правоохоронці затримали порушника – він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що на спір катався між вагонами, а намагався втекти від правоохоронців, аби уникнути відповідальності.

На затриманого поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та за ст. 185 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського).

Раніше КМДА приховувала аварійність тунелю метро між "Деміївською" та "Либідською".

 

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