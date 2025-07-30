Кабмін змінив правила військового обліку: жінок-медиків ставитимуть на облік автоматично

Кабінет Міністрів України сьогодні вніс значні зміни до низки нормативно-правових актів, що регулюють військовий облік в країні. Зокрема, оновлення торкнулися Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), а також Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, інформує ForUА.

Одним з ключових нововведень є автоматичне взяття на військовий облік жінок, які мають медичну або фармацевтичну освіту, без їх особистої присутності. Це означає, що відтепер для цих категорій громадянок процедура постановки на облік відбуватиметься без необхідності їхнього безпосереднього візиту до ТЦК.

Крім того, урядовим рішенням:

Уточнено алгоритм дій закладів освіти та ТЦК щодо взаємодії у питаннях військового обліку зазначених категорій жінок.

Удосконалено механізм внесення інформації до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» , що має покращити точність та оперативність даних.

Передбачено присвоєння первинного військового звання «солдат (матрос) запасу» одночасно з прийняттям на військовий облік осіб, які досягли 25-річного віку та не проходили військової служби чи базової загальновійськової підготовки. Ця процедура також відбуватиметься без виклику до ТЦК.

Упорядковано ведення персонально-первинного військового обліку у виконавчих органах місцевого самоврядування.

Актуалізовано перелік звітних документів та приведено графи списків персонального військового обліку у відповідність до даних військово-облікових документів.

Ці зміни спрямовані на оптимізацію та цифровізацію процесів військового обліку, а також на підвищення ефективності взаємодії між державними органами у сфері оборони.

Нагадаємо, раніше ми писали про військовий облік і штрафи: як карають за кілька порушень одночасно.