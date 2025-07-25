Епоха Patriot розпочалася: Україна отримала першу обіцяну батарею ЗРК

Цього тижня Україна значно посилила свою протиповітряну оборону, отримавши нову систему Patriot. Доставка цієї важливої зброї, яка раніше обговорювалася з представниками німецького уряду, стала можливою після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про виділення 10 мільярдів доларів допомоги для України та пригрозив запровадженням жорстких торговельних мит проти Росії та країн, що купують її енергоносії.

Про прибуття системи Patriot до Києва повідомляє The Telegraph. За даними британського видання, нова система Patriot та додаткові ракети до неї прибули до України вже до кінця тижня, після оголошення Трампа.

"Завдяки угоді з Німеччиною до України вже прибула нова ракетна система ППО Patriot та додаткові ракети до неї", – зазначили джерела The Telegraph.

Прибуття нової системи Patriot є значним кроком у зміцненні обороноздатності України, надаючи їй додаткові можливості для захисту свого повітряного простору від потенційних загроз.

Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп анонсував передачу Україні систем ППО Patriot коштом союзників по НАТО, заявивши, що Київ отримає 17 комплексів. Це підкреслює зростаючу міжнародну підтримку України у сфері безпеки.