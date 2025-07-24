На Закарпатті підліткі зґвалтували та пограбували перехожу

На Закарпатті чотирьох підлітків підозрюють у зґвалтуванні та пограбуванні 46-річної жінки, яку вони зустріли на вулиці. Про це повідомили в поліції Закарпаття.

23 липня до поліції звернулася 46-річна жителька Мукачева. Жінка заявила, що на неї напали кілька підлітків — силою відібрали золоті прикраси та гроші, після чого зґвалтували її та втекли.

Поліціянти встановили причетних до злочину, ними виявилися четверо хлопців віком 13, 14, 16 та 17 років.

За попередніми даними слідства, підлітки зустріли жінку на вулиці, запропонували провести її, а згодом завели до безлюдного місця. У поліції кажуть, що там вони застосували фізичне насильство, заволоділи грошима і ювелірними виробами потерпілої та зґвалтували її.

Правоохоронці розшукали неповнолітніх. Трьох із них уже затримали та повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 152 та ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — зґвалтування, вчинене групою осіб та грабіж, поєднаний із насильством. Максимальне покарання передбачає 12 років позбавлення волі.

Щодо малолітнього учасника злочину наразі розв’язують питання про застосування стосовно нього правових механізмів, оскільки він не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність. Досудове розслідування триває.