Помер культовий рестлер та кінозірка 90-х Галк Гоган

У США на 72-му році життя помер професійний реслер Террі Боллеа, більш відомий під сценічним ім’ям Галк Гоган. Про смерть зірки повідомив телеканал CNN.

За даними журналістів, до будинку Гогана були викликані поліція та рятувальні служби через підозру на зупинку серця. Медики надали першу допомогу та госпіталізували спортсмена, однак у лікарні його смерть була офіційно підтверджена.

Галк Гоган став іконою американського реслінгу в 1980–1990-х роках, прославившись у лавах WWF (World Wrestling Federation), найбільшої на той час федерації цього шоу-спорту. Згодом він перейшов до конкурента — WCW, де приєднався до вигаданої групи лиходіїв nWo (New World Order) і виступав під новим сценічним образом Hollywood Hogan.

Гоган запам’ятався глядачам своїм ефектним стилем — яскраво-жовтою банданою, м’язистою статурою й гучними гаслами, які згодом стали мемами, зокрема: «Молися і їж вітаміни, брате!».

Окрім спортивної кар’єри, його ім’я неодноразово фігурувало у гучних скандалах — зокрема, через расистські висловлювання та судову справу проти видання Gawker, яке опублікувало особисте відео за його участі.